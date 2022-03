Netflix『F1：栄光のグランプリ』シーズン4の知っておきたい9つのコト……日本人ドライバー角田裕毅の特集話も！

Listen to this article

世界最速かつ最新鋭、そして最も“政治的な”モータースポーツであるF1の舞台裏と、選ばれし20人のドライバーの素顔に迫るNetflixのドキュメンタリーシリーズFormula 1:栄光のグランプリ(原題『Drive to Survive』)。

2021年のF1を追ったシーズン4は近日公開予定であり、ちょうどF1の2022年シーズンが開幕する前の公開……ファンにとってはオンシーズンに戻る“ウォームアップ”になることだろう。

ここでは、Formula 1:栄光のグランプリ シーズン4について知っておくべき9つのことをご紹介する。

シーズン4の配信開始日は、3月11日(金)。例年通り10エピソード構成であり、配信開始日に全エピソードが一気に公開される。エピソードはそれぞれ30分から50分の長さとなっている。

シーズン4でもF1チーム全10チームが撮影への参加を表明しており、Netflixのカメラクルーが普段見られない舞台裏へ入った。1年を通じてクルーがF1サーカスに帯同し、レースウィークエンドで撮影を行なうことがレース運営に組み込まれている。

2019年にリリースされたシーズン1では、フェラーリとメルセデスの2チームが同シリーズへの参加を見送っていた。しかしシーズン2以降は、全10チームが撮影に参加している。

