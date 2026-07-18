コラピント、F1ベルギーGPよりも母国のW杯？「決勝のアルゼンチンVSスペインの方が緊張する！」
フランコ・コラピントは自分が出場するF1ベルギーGPよりも、母国アルゼンチンのFIFA ワールドカップ決勝戦のほうが緊張すると語った。
アルピーヌのフランコ・コラピントは、サッカー・アルゼンチン代表がイングランドを下してワールドカップ決勝進出を決めたことを受け、「ベルギーGPのレースより決勝戦の方がずっと緊張する」と語った。
メディアデーの16日（木）、ベルギーGPのパドックにリオネル・メッシのユニフォームを着て姿を現したコラピントには、ワールドカップ決勝について多くの質問が寄せられた。
「イングランドとは長い間対戦していなかったから、勝てて本当に嬉しい。チーム、そしてメッシにとって嬉しいことだと思う。そして自分の国を誇りに思うよ」
そうコラピントは語った。
「彼らはすべてを懸けて戦っている。そして、アルゼンチン人としての誇りをあれだけ表現してくれる姿を見るのは本当に素晴らしい。昨日の試合は感情が揺さぶられるゲームだった。アルゼンチン人であることを心から誇りに思うし、最後まで諦めなかった彼らを誇りに思う」
「こういう試合こそ、なぜアルゼンチンがサッカー史上屈指の強豪なのかを示している。1986年の試合と同じだ。本当に重要な試合でこそ、自分たちが何者なのかを証明できる。だからこそ、イングランドや他の国々よりも一歩先にいるんだ。本当に誇らしいし、彼らは素晴らしいプレイをしてきているし、素晴らしいワールドカップになっているよ」
「苦しい状況や思うようにプレーできない時間帯もあった。でも決して諦めなかった。終わるまでは終わりじゃないんだ」
19日に行なわれる決勝ではスペインと対戦するアルゼンチンだが、コラピントは同日に決勝レースとなる自分のベルギーGP以上にワールドカップ決勝のほうが緊張するだろうと語った。
「難しい試合になると思う。でも間違いなく、レースよりも試合の方がずっと緊張するよ」
「誇れる決勝戦になると思う。アルゼンチンとスペイン、ふたつのラテン系の国が決勝に進んだ。そしてフランスとイングランドが敗退した。これ以上ない最高の決勝だ。本当に嬉しいよ」
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