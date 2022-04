たった3レース、されど鈴鹿サーキットに魅せられた男アラン・マクニッシュ「鈴鹿は常にチャレンジングであり続ける」

ル・マン24時間を3度制し、2002年はトヨタからF1を走ったアラン・マクニッシュ。現在はアウディのモータースポーツ・コーディネーション部長を務めている彼は、大きな成功を収めたことがないものの、お気に入りのコースとして鈴鹿サーキットを挙げている。

今年設立60周年を迎える鈴鹿サーキットで、マクニッシュはこれまでに3戦しか戦っていない上、大クラッシュにも見舞われている。

マクニッシュは、F1 2002年シーズン最終戦日本GP予選のアタック中に、175km/hもの速度で度胸試しの名物コーナー「130R」を飛び出し、バリアを突き破る大クラッシュ。このクラッシュにより彼は翌日の決勝レースを欠場。F1ラストレースはグリッドに並ぶことすらできなかったのだ。

しかし、マクニッシュの鈴鹿サーキットへの想いは強い。マクラーレンのテストドライバーを務めていた際は、ホンダV12エンジンの1991年シーズン投入に向けて、何日もテストに明け暮れていた。

motorsprot.comが彼にお気に入りのサーキットを尋ねると、ル・マン24時間の舞台サルト・サーキットや12時間耐久を4度制したセブリングを差し置き、迷わず鈴鹿サーキットを選ぶと答えた。

「初めてサーキットに来た時から、ずっと好きなんだ」とマクニッシュは語る。

「自然な感じで、高低差がある。チャレンジングなサーキットだ」

「コース脇には芝が生えていて、(コース幅は)かなり狭い。ミスをすると痛い目を見るから、リスペクトが必要なサーキットだ。きちんと走るのが大変だったけど、上手くいった時はとても気分が良かった」

またマクニッシュは、案内標識に英訳が付いていなかった時代に“異国の”鈴鹿サーキットを訪れることには「ロマンチックな面もあった」と語っている。

Photo by: Motorsport Images