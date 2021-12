マゼピン、父提案の”ボーナス制度”は「真剣にスタッフのことを考えたモノ」

F1の2021年シーズンは全22戦、その内3連戦が3度含まれるというタフなスケジュールとなった。しかし来シーズンは全23戦へとカレンダーが拡大。チームスタッフへの負荷が非常に高まってきている。

こうした状況にはF1以外の場所での仕事を探すスタッフが増えるという副作用も出てしまっており、ハースF1チームでも長期の仕事を断念するスタッフが出る事態を避けられていない。

11月にはハースのドライバー、ニキータ・マゼピンの父でありタイトルスポンサーのウラルカリのオーナーでもあるドミトリーが、チームに対してスタッフのモチベーション維持のためのインセンティブ制度の導入を提案している。

ハースはレギュレーションの大きく変わる2022年に、最下位に沈む現状から脱出を図るためにもできるだけ多くの人材を必要としている。そしてマゼピンによると、父のこうした提案も本気で状況を心配した結果だという。

「僕は父に対して、優秀な人達が去ってしまうことへの懸念は話していた」と、マゼピンはmotorsport.comに語った。

Nikita Mazepin, Haas F1, on the grid with his father Dmitry Mazepin

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images