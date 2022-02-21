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【ギャラリー】ハースVF-22、カタルニアで初走行
カタルニア・サーキットで初走行が実施されたハースVF-22をフォトギャラリーでお届け。
Nikita Mazepin, Haas VF-22
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写真：: Haas F1 Team
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