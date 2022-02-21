チケット
サインイン
Motorsport Network
part of
TV Jobs チケット
アプリをダウンロード
© 2022 Motorsport Network. All rights reserved.
TV Jobs チケット
/ ハースF1、2022年新車VF-22の初走行をカタルニアで実施。独特なシャークフィンなど、当初の発表とは異なる形状 / アルピーヌF1、新世代マシン『A522』を発表。完全新設計のパワーユニット投入
F1 ニュース

【ギャラリー】ハースVF-22、カタルニアで初走行

カタルニア・サーキットで初走行が実施されたハースVF-22をフォトギャラリーでお届け。

Nikita Mazepin, Haas VF-22
Nikita Mazepin, Haas VF-22
1/4

写真：: Haas F1 Team

Nikita Mazepin, Haas VF-22
Nikita Mazepin, Haas VF-22
2/4

写真：: Haas F1 Team

Nikita Mazepin, Haas VF-22
Nikita Mazepin, Haas VF-22
3/4

写真：: Haas F1 Team

Nikita Mazepin, Haas VF-22
Nikita Mazepin, Haas VF-22
4/4

写真：: Haas F1 Team

Listen to this article
 
Read Also:
シェア
コメント
ハースF1、2022年新車VF-22の初走行をカタルニアで実施。独特なシャークフィンなど、当初の発表とは異なる形状
前の記事

ハースF1、2022年新車VF-22の初走行をカタルニアで実施。独特なシャークフィンなど、当初の発表とは異なる形状
次の記事

アルピーヌF1、新世代マシン『A522』を発表。完全新設計のパワーユニット投入

アルピーヌF1、新世代マシン『A522』を発表。完全新設計のパワーユニット投入
コメントを読み込む

最新ニュース

マシンの方向性を誤ったら最後？　インフレと予算制限がメルセデスら上位チームの“頭痛の種”に
F1 F1

マシンの方向性を誤ったら最後？　インフレと予算制限がメルセデスら上位チームの“頭痛の種”に

F1新車”雑感”解説2022「アルピーヌA522」：サイドポンツーンとエンジンカウルに巨大ルーバー。それ以上に注目はPU？
F1 F1

F1新車”雑感”解説2022「アルピーヌA522」：サイドポンツーンとエンジンカウルに巨大ルーバー。それ以上に注目はPU？

アルピーヌA522、シーズン最初の中東2連戦は”ピンクメイン”のカラーリングに
F1 F1

アルピーヌA522、シーズン最初の中東2連戦は”ピンクメイン”のカラーリングに

アルピーヌのオコン、新マシンA522でのテストにワクワク「今年の“モノ“を見てみよう！」
F1 F1

アルピーヌのオコン、新マシンA522でのテストにワクワク「今年の“モノ“を見てみよう！」

ニュースレターを購読する
motorsport.comアプリ
シリーズ
Motorsport Network
お問い合わせ
© 2022 Motorsport Network. All rights reserved.