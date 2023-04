ハミルトン、生涯メルセデス宣言。スターリング・モスに倣い「最期まで一緒にいたいと考えている」

Listen to this article

7度のF1世界チャンピオンであるルイス・ハミルトンは、今季限りでメルセデスAMG F1との契約が満期を迎えるが、亡きスターリング・モスのように”最期まで”メルセデスとの関係を続けたいと考えている。

37歳のハミルトンは、13歳の時からメルセデスと組んでいたマクラーレンのサポートを受け、2007年のF1デビュー以降メルセデスエンジン一筋でF1を戦い、メルセデスワークス所属11年目を迎えた。

現在のハミルトンとメルセデスの契約は2023年末までとなっており、契約延長は形式的なモノだとハミルトンは語っていたものの、現時点では契約の更新は発表されていない。

メルセデスのモータースポーツ活動を統括し、F1チームを率いるトト・ウルフは、チームが競争力のあるマシンを提供できなければ、ドライバーが他チームへの移籍を検討することは当然のことだと認めている。

しかし、ハミルトンはメルセデスを離れるといった説を否定し、メルセデスとの関係が深い”無冠の帝王”ことモスのように、「最期まで」メルセデスとの繋がりを保っていたいと考えている。

「素晴らしい気分だよ」とメルセデスでの状況についてハミルトンは語る。

「とても居心地が良いんだ。家族だね。正直、最期の日までメルセデスと一緒にいようと考えている」

