今シーズン、鳴物入りでF1デビューを果たしたオスカー・ピアストリ。しかし今季のマクラーレンは信頼性の面でもパフォーマンスの面でも苦労しており、ここまで光る走りを見せられていない。しかし1996年のF1チャンピオンであるデイモン・ヒルは、ピアストリが自信を失い、すぐにF1のシートを失うようなことにはならないだろうと考えている。

マクラーレンは今季開幕から厳しい戦いを強いられている。パフォーマンスの面もさることながら、信頼性の問題にも苦しみ、ピアストリの先輩チームメイトであるランド・ノリスも入賞に至っておらず、コンストラクターズランキングでは最下位に沈んでいる。

ピアストリはFIA F3とFIA F2をそれぞれ参戦初年度でチャンピオンを獲得して卒業。2022年にアルピーヌF1のリザーブドライバーを務め、契約問題などで混乱しつつも、2023年にマクラーレンからF1デビューを果たした。しかし前述のとおりマクラーレンが厳しい状況となっていることで、前評判通りの活躍を見せることができていない。

しかし1996年にウイリアムズFW18を駆ってF1チャンピオンに輝いたデイモン・ヒルは、ピアストリが自信を失うようなことはないだろうと語る。

「不安定なスタートを切ってしまった場合、それを取り戻すには1シーズンかかってしまう場合もある。しかし人々は迅速に判断し、兆候を探すことになるわけだ」

「これまで偉大なドライバーたちは、素晴らしい勢いでF1に登場してきた」

「ミハエル・シューマッハーも、マックス・フェルスタッペンも、そしてアイルトン・セナもそうだ。彼らがデビューした時、人々は『彼はどこからやってきたんだ? この男は誰だ?』と言っていたよね」

「オスカーにそういうことができたチャンスがあったとは言えない。でも、彼は間違いなく非常に有能であり、しっかりと仕事をしているように見えた」

「彼は、皆さんが『なんてことだっ! 彼の才能はちょっと疑わしいね』と言うような人物ではない」

