アストンマーティンのアップデート版パッケージがハンガリーでいよいよ登場。ホンダF1折原GM「FP1はより重要なセッションとなる」
ハンガリーGPで、車体側の大型アップデートを行なうアストンマーティン。ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャーは、パッケージが機能するかを確かめる点でFP1は重要になると語った。
写真：: Alex Bierens de Haan / Getty Images
アストンマーティン・ホンダが、F1第11戦ハンガリーGPでついに大型のアップデートを行なう。今回は車体面のみとなるが、パワーユニット（PU）を供給するホンダの折原伸太郎氏がレースに向けた意気込みを語った。
開幕から苦しい戦いが続いてきたアストンマーティンは、定期的にアップグレードを行なうライバルとは違い、夏休み前後まで現行パッケージを継続するという方針を貫いてきたため、ここ数戦は特に厳しい状況となっていた。先日のベルギーGPでも、アストン勢は予選でトップから4秒以上遅いタイムでグリッド最後列に。ひとつ前の列に並ぶキャデラックに対しても2秒以上の差をつけられてしまっていた。
そして今週末は、夏休み前最後のレースとなるハンガリーGP。ここでアストンマーティンは、大規模なアップグレードを施したマシンを、サーキットに持ち込むことになる。彼らは空力性能の改善と軽量化が施された新パッケージを通し、自分たちが「レースに戻る」ことを目指している。
夏休み明けのオランダGPでPUをアップデート予定のホンダとしても、このハンガリーGPは重要なものとなる。ホンダでトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアを務める折原氏は、次のようにコメントした。
「ハンガリーGPでの重要なポイントは、アストンマーティン・アラムコ・F1チームがAMR26マシンにアップグレードを投入する点です」
「私たちはPUとシャシーの適合および最適化に向けてチームと密に連携しながら取り組んでおり、期待通りに機能するかを確認するうえで、FP1はより重要なセッションとなります」
「エンジンはアップグレード前ですが、ハンガロリンクは比較的PU性能の影響を受けにくいサーキットであるため、より良いパフォーマンスを期待できると考えています」
「また、ハンガリーGPは例年高温のコンディションで行なわれることが多いため、冷却面の確認も、週末序盤の重要なテーマとなります」
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