チームそしてジャーナリストの皆のプロ意識に感謝……アストンマーティンのクラック、アップデート版シャシーに期待「まずはレースに加わること」

アストンマーティン・ホンダは、次戦ハンガリーGPでアップデート版のシャシーを投入する。

アストンマーティンF1のチーフ・トラックサイドオフィサーのマイク・クラックは、アップデート投入によりどれほどパフォーマンスが向上するか明言することは避けたものの、明るい兆しが見えてきていると語った。

ベルギーGPでは予選で首位から4秒遅れるなど、厳しい戦いを強いられたアストンマーティン。彼らは今季ここまで、アップデートをほぼ行なっていないため、それも当然と言える。

しかし次戦ハンガリーGPでは、満を持して広範囲のアップデートが投入される予定。これが、今季ここまでの厳しい状況を一変させてくれることを、チームも期待している。

「マシンにアップデートを投入できるのは本当に嬉しい。どれくらいの効果があるのか、皆気になっていると思う。しかし、それは実際に見てみないと分からない」

クラックはベルギーGPのレース後にそう語った。

「今一番重要なのは、レースに戻ることだ。ここ数戦はレースに参加することができていないし、中団グループについていくこともできなかった。だから、レースできるようになることが、何よりも大切だと思う」

アップデートを完成させるため、ベルギーGPの週末もファクトリーはフル稼働していたという。それをクラックも確認していたようだ。

「ああ、画面で見ていた」

「映像がどんどん鮮明になってきている。良い感じだね。必要なモノは全て揃ってきていると確信している」

「実際にどんな変化があるのかは、今後見ていく必要がある。いくつかの段階を経て、アップグレードが行なわれる。だから、これまで長期間にわたってアップグレードが行なわれなかった時期はもう終わったと言えるだろう」

「将来に向けて明るい兆しが見えてきている。我々も過去を振り返り、現状を検証しているところだ」

なおアップデートに関してチーム代表のエイドリアン・ニューウェイは、6月末にアストンマーティンがWEBサイトに公開したインタビューの際、再度クラッシュテストを行なう必要があるほど大規模なモノであると語っていた。

実際にハンガリーGPに投入されるマシンは、モノコックまで変更されるものなのか？ そう尋ねられたクラック代表は、明言はしなかったものの、かなり大規模なモノであると認めた。

「彼（ニューウェイ）が言ったように、かなり広範囲にわたる開発だったと思う」

そうクラックは言う。

「主な課題は空力性能と軽量化だ。そしてそれを行なうためには多くのことを行なう必要があった。しかし、我々が望んでいたことは、全て達成できたと思う。これは、我々が手に入れることができる大規模な新パッケージの一部だ」

開幕、いや開幕前のテストからここまで、アストンマーティン・ホンダにとっては厳しすぎる数ヵ月だったとも言える。

この期間はどんな意味があったのかとメディアから尋ねられたクラックは、こう語った。

「お尋ねいただいたことは、非常に重要だと思う」

「1月から6ヵ月間、皆にとって非常に厳しい日々だった。しかし、シルバーストンのファクトリーやSakuraにいるパートナーが示したプロ意識、集中力、そして粘り強さは、特筆すべきモノだったと言えるだろう。そしてもちろん、ドライバーたちのことも忘れてはいけない。彼らにとってもとても困難な状況だった。そのことを、我々は認識する必要があると思う」

「そして我々が状況をオープンに語っていたことで、ジャーナリストの皆さんがあまり攻撃的ではなかったことも付け加えておきたい。こういう難しい状況の中で、皆さんが協力的だったことは、本当にありがたかった。皆さんのプロ意識、集中力、そして粘り強さは、我々にとって特に印象的なモノだった」

アストンマーティンのアップデート版シャシーが投入されるのは、今週末のハンガリーGP。さてそのパフォーマンスやいかに？ そしてその後、夏休みを挟んだ後のオランダGPには、ホンダのアップデート版PUも投入される。

大いに注目が集まる。