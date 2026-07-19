ベルギーGPの限界は認識……その中でできる限りのことをした。アップデートに期待するアロンソ「来週末は全てのFPを活用し、新パッケージを理解する」
ベルギーGPはアストンマーティン・ホンダにとって厳しいレースになったが、次戦ハンガリーGPに活かすべく、様々なデータを収集したという。
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは、F1ベルギーGPの決勝レースを首位から2周遅れの19位でフィニッシュした。
レースを終えたアロンソは、次戦ハンガリーGPで投入予定のアップデートパッケージを最大限に活かすため、データ収集に徹したと語った。
「今日はベストを尽くしたが、今週末の限界は分かっていた」
アロンソはそう語った。
「チームにとって貴重なデータをいくつか収集できたから、今は次のブダペストに集中している」
「来週末は全てのフリー走行を最大限に活用し、新しいパッケージに関してできるだけ多くのことを学ぶ必要がある」
一方でランス・ストロールは、ギヤボックスのトラブルによりリタイア。次戦ハンガリーはより良い週末にしたいと語った。
「今日のペースはほぼ予想通りだった。このコースは最初から厳しいと分かっていたし、スタートから厳しいレースだった」
そうストロールは語った。
「終盤にギヤボックスに違和感を感じ始めたから、調査するためにリタイアしたんだ。ハンガリーではもう少し競争力を高め、より良い週末にしたいと思っている」
チーフ・トラックサイド・オフィサーのマイク・クラックは、新パッケージで競争力が上がった後に備え、最適な戦略で戦うことに終始したと、ベルギーGPを振り返った。
「楽な午後ではなかったし、競争できるだけのペースもなかった。そこで自分たちにコントロールできること……つまりオペレーションをしっかりと行ない、最善の戦略を実行することに集中したんだ」
そうクラックは言う。
「フェルナンドは19位でレースを完走したが、ランスは25周目にマシントラブルを報告し、リタイアした」
「今はブダペストに集中し、AMR26に新しいパッケージを投入することに注力している」
さてアストンマーティンがハンガリーGPに投入するアップデートはどんな効果を発揮するのであろうか？ ハンガリーGPの開催は今週末である。
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