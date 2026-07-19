ベルギーGPの限界は認識……その中でできる限りのことをした。アップデートに期待するアロンソ「来週末は全てのFPを活用し、新パッケージを理解する」

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ベルギーGPはアストンマーティン・ホンダにとって厳しいレースになったが、次戦ハンガリーGPに活かすべく、様々なデータを収集したという。

田中 健一
公開日時:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

　アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは、F1ベルギーGPの決勝レースを首位から2周遅れの19位でフィニッシュした。

　レースを終えたアロンソは、次戦ハンガリーGPで投入予定のアップデートパッケージを最大限に活かすため、データ収集に徹したと語った。

「今日はベストを尽くしたが、今週末の限界は分かっていた」

　アロンソはそう語った。

「チームにとって貴重なデータをいくつか収集できたから、今は次のブダペストに集中している」

「来週末は全てのフリー走行を最大限に活用し、新しいパッケージに関してできるだけ多くのことを学ぶ必要がある」

　一方でランス・ストロールは、ギヤボックスのトラブルによりリタイア。次戦ハンガリーはより良い週末にしたいと語った。

「今日のペースはほぼ予想通りだった。このコースは最初から厳しいと分かっていたし、スタートから厳しいレースだった」

　そうストロールは語った。

「終盤にギヤボックスに違和感を感じ始めたから、調査するためにリタイアしたんだ。ハンガリーではもう少し競争力を高め、より良い週末にしたいと思っている」

　チーフ・トラックサイド・オフィサーのマイク・クラックは、新パッケージで競争力が上がった後に備え、最適な戦略で戦うことに終始したと、ベルギーGPを振り返った。

「楽な午後ではなかったし、競争できるだけのペースもなかった。そこで自分たちにコントロールできること……つまりオペレーションをしっかりと行ない、最善の戦略を実行することに集中したんだ」

　そうクラックは言う。

「フェルナンドは19位でレースを完走したが、ランスは25周目にマシントラブルを報告し、リタイアした」

「今はブダペストに集中し、AMR26に新しいパッケージを投入することに注力している」

　さてアストンマーティンがハンガリーGPに投入するアップデートはどんな効果を発揮するのであろうか？　ハンガリーGPの開催は今週末である。

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