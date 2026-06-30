アストンマーティン、待望アップデートはハンガリーGPで投入へ。ニューウェイ詳細明かす「大幅な軽量化が目標」

アストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイ代表は、待望のアップデートについて、ハンガリーGPで投入すると明かした。再びクラッシュテストを受ける必要があるほどの変更で、大幅な軽量化を目指しているという。

開幕戦オーストラリアGPを最後に公に姿を見せていないニューウェイ。肺炎を患い入院したという報道もあったが、このたびチームの公式サイトに彼のインタビュー『UNDERCUT』が掲載された。

彼は病気も一因ではあったものの、主にオフィスでパフォーマンス向上、チーム育成、そして誰もが予想していたよりもはるかに厳しいシーズンを乗り切るためのチーム運営に専念していたという。

Adrian Newey, Lawrence Stroll, Aston Martin 写真: Aston Martin

シーズン序盤に悩まされていた振動問題を乗り越えたものの、アストンマーティンは車重過多やドライバビリティの問題でパフォーマンスに苦しんでいる。

現状についてニューウェイは、「シャシーに関しては、かなり重量オーバーしている」と語った。

「その一部は、パワーユニットの統合や、ホンダと協力して解決しなければならなかった振動問題への対処によるものだが、我々自身も軽量化に十分な努力をしなかったことも原因だ。急いで設計すると、すべてを徹底的に最適化する時間がないため、重量が最初に犠牲になる」

「空力面においても、我々は大胆な方向性を採用した。これは主に私が主導したもので、時間的な制約から複数のコンセプトを深く検討する余裕はなかった。我々が取った方向性が根本的に間違っているとは言わないが、予想していなかった課題が生じた」

そんな中で、チームは小刻みなアップデートでパフォーマンス改善を狙うのではなく、明確な性能向上を実現できるタイミングまでアップデートを待つという方針を立てた。

そのアップデート投入のタイミングは夏休み前後になるとされてきたが、ニューウェイはそれが夏休み前最後の一戦であるハンガリーGP（7月26日決勝）になると明かした。

「ハンガリーGPで2台ともにアップグレードを投入する予定だ」

そう語ったニューウェイは、さらにその内容について詳しく語った。

「基本的な構造要素は変わっていない。シャシーやギヤボックスのアーキテクチャー自体に根本的な変更はない。ただし、その両方で軽量化を行なっており、そのためシャシー前部は再ホモロゲーションとクラッシュテストを受ける必要があった」

「フロントサスペンションは変更していない。リヤサスペンションには若干の改良を加えている。また、新しいノーズと、大幅に見直した空力パーツを開発した」

「つまり、基本構造は似ているが、大規模な空力パッケージに加え、大幅な軽量化を組み合わせたアップグレードだ。目標は最低重量制限に限りなく近づけることだ」

大幅な進歩を果たせると期待しているニューウェイだが、具体的な数値目標を示すことには慎重だ。

「大きな進歩を予測している。ただ、具体的な数字を示すことには慎重だ。というのも、我々のシミュレーションツールは、まだ必要なレベルまで洗練されておらず、実車との相関も十分ではないからだ」

「歴史的に見ても、このチームはエンジニアリング用シミュレーションツールへの投資が十分ではなかった。プロジェクト管理システムだけでなく、物理モデルそのものへの投資が不足していたのだ」

「今はその投資を進めているが、そのようなツールは一夜にして作り直し、検証できるものではない。実車との相関を適切に取るには時間がかかる」

「現時点でも改善は進んでいるが、その成果が本格的に表れるのは今年後半になるだろう」

アップデートを遅らせるという判断について、ニューウェイは苦渋の決断だったと認め、今は試練の時期だと述べた。

「苦渋の決断だった。他チームがパフォーマンスを向上させている一方で、我々は相対的に見て事実上停滞しており、そのため、週末ごとに前回よりも苦痛を感じざるを得ない」

「しかし、これは正しい決断であり、言ってみれば、我々の未来への正しい投資だと信じている。アラムコ、バルボリン、ホンダをはじめとするパートナー各社は、これが我々にとって必要な試練の時期であり、今シーズン後半には着実に前進し、来シーズンにはさらに大きな飛躍を遂げるためには、おそらくこの時期を乗り越える必要があることを理解している」