本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

スーパーフォーミュラ × BOAT RACEのコラボイベント実施。“ガチ勢”阪口晴南が大活躍……ボートレース転向で速そうなのは野尻智紀？

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ × BOAT RACEのコラボイベント実施。“ガチ勢”阪口晴南が大活躍……ボートレース転向で速そうなのは野尻智紀？

開幕戦完走逃したアストンマーティン＆ホンダが現状を説明。予備バッテリーの数には明言せず

F1
オーストラリアGP
開幕戦完走逃したアストンマーティン＆ホンダが現状を説明。予備バッテリーの数には明言せず

フェルスタッペン、文句は言うけどモチベーションは変わらず？　レッドブル代表「彼の貢献は、昨年と変わらない」

F1
オーストラリアGP
フェルスタッペン、文句は言うけどモチベーションは変わらず？　レッドブル代表「彼の貢献は、昨年と変わらない」

フェラーリの「くるりんぱウイング」が中国GPで実戦投入へ！　ライバル驚愕の新ギミックの実力どうなる

F1
中国GP
フェラーリの「くるりんぱウイング」が中国GPで実戦投入へ！　ライバル驚愕の新ギミックの実力どうなる

ウイリアムズ、開幕戦での重量オーバーの影響は？　解決には時間が必要「アイデアはすでにメールボックスの中にある」

F1
オーストラリアGP
ウイリアムズ、開幕戦での重量オーバーの影響は？　解決には時間が必要「アイデアはすでにメールボックスの中にある」

ホンダ、四輪車”完全EV化”方針を撤廃。今後はハイブリッド車に注力……Honda 0 SUVなど3車種の開発・発売は中止へ

F1
ホンダ、四輪車”完全EV化”方針を撤廃。今後はハイブリッド車に注力……Honda 0 SUVなど3車種の開発・発売は中止へ

アメリカ行きを手にするのは誰だ？　EXGEL MAXチャンプ、成績優秀者を『RMC TROPHY FINAL』に招待へ……賞典対象者は4月の第4戦で決定

EXGEL MAXチャンプ
アメリカ行きを手にするのは誰だ？　EXGEL MAXチャンプ、成績優秀者を『RMC TROPHY FINAL』に招待へ……賞典対象者は4月の第4戦で決定

不満続出のF1新ルール、フェラーリ代表は様子見を進言「性急に行なうのは間違いだ」

F1
オーストラリアGP
不満続出のF1新ルール、フェラーリ代表は様子見を進言「性急に行なうのは間違いだ」
F1

ホンダ、四輪車”完全EV化”方針を撤廃。今後はハイブリッド車に注力……Honda 0 SUVなど3車種の開発・発売は中止へ

ホンダは、 EV化シフトの方針を変更。今後はハイブリッド車に注力していくことを明らかにした。

田中 健一
編集:
Honda 0 SUV

Honda 0 SUV

写真：: Motorsport.com / Japan

　ホンダが、四輪市販車の戦略を見直し、今後はハイブリッド車に関する事業を強化することを発表した。

　近年ホンダは、市販の四輪自動車はEVにするのが、同社が掲げるカーボンニュートラルに対する最適解であるとして、商品ラインアップの全てをEV化する方向に舵を切っていた。しかし最近では、世界中のEV市場の拡大スピードが鈍化。さらにEVの市場にまつわる様々な環境変化が起きた。

　プレスリリースによれば、ホンダはこの変化にうまく対応することができず、多くの損失を生むことになったという。

　そのためホンダは、リソース配分を見直し、次世代ハイブリッド車を強化していくことになるという。つまりホンダは、今後もエンジンを作り続けるということを宣言した格好だ。

　EVに関する取り組みも、収益性や需要の動向とのバランスをとりながら、長期的な視点で柔軟に進めていくとしているが、アメリカで生産予定だったEV3車種「Honda 0 SUV」「Honda 0 Saloon」「Acura RSX」の開発・発売は中止が決定された。

　今回の四輪事業の見直し、そしてEVシフトの影響により、ホンダは最大で2兆5000億円の損失を計上する見込みであるという。この損失および業績予想を踏まえ、代表執行役社長、代表執行役副社長は月度報酬の30％（3か月分）、経営会議メンバーおよび四輪事業に関係する執行役常務：月度報酬の20％（3ヵ月分）を自主返上するという。

　ホンダはプレスリリースで、「急激な事業環境の変化にフレキシブルに対応すべく、戦略枠組みの再整理と競争力の再構築を進めていく」としている。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 不満続出のF1新ルール、フェラーリ代表は様子見を進言「性急に行なうのは間違いだ」
次の記事 ウイリアムズ、開幕戦での重量オーバーの影響は？　解決には時間が必要「アイデアはすでにメールボックスの中にある」
More from
田中 健一

F1分析｜2026年のF1、中団グループトップはいったいどのチームか？　初参戦アウディは驚異的なレースペース見せる

F1
F1
オーストラリアGP
F1分析｜2026年のF1、中団グループトップはいったいどのチームか？　初参戦アウディは驚異的なレースペース見せる

アウディF1がデビュー戦9位入賞の快挙。ボルトレト「事前にそんなこと言われていたら、信じられなかっただろうね！」

F1
F1
オーストラリアGP
アウディF1がデビュー戦9位入賞の快挙。ボルトレト「事前にそんなこと言われていたら、信じられなかっただろうね！」

F1分析｜不運なフェラーリ……絶好タイミングのVSCを活かせず敗北。今後もメルセデスとの激戦が続く？

F1
F1
オーストラリアGP
F1分析｜不運なフェラーリ……絶好タイミングのVSCを活かせず敗北。今後もメルセデスとの激戦が続く？

最新ニュース

スーパーフォーミュラ × BOAT RACEのコラボイベント実施。“ガチ勢”阪口晴南が大活躍……ボートレース転向で速そうなのは野尻智紀？

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ × BOAT RACEのコラボイベント実施。“ガチ勢”阪口晴南が大活躍……ボートレース転向で速そうなのは野尻智紀？

開幕戦完走逃したアストンマーティン＆ホンダが現状を説明。予備バッテリーの数には明言せず

F1
オーストラリアGP
開幕戦完走逃したアストンマーティン＆ホンダが現状を説明。予備バッテリーの数には明言せず

フェルスタッペン、文句は言うけどモチベーションは変わらず？　レッドブル代表「彼の貢献は、昨年と変わらない」

F1
オーストラリアGP
フェルスタッペン、文句は言うけどモチベーションは変わらず？　レッドブル代表「彼の貢献は、昨年と変わらない」

フェラーリの「くるりんぱウイング」が中国GPで実戦投入へ！　ライバル驚愕の新ギミックの実力どうなる

F1
中国GP
フェラーリの「くるりんぱウイング」が中国GPで実戦投入へ！　ライバル驚愕の新ギミックの実力どうなる