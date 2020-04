1982年の4月4日、ロングビーチの市街地コースで行なわれたアメリカ西GPで、アルファロメオのマシンを駆るアンドレア・デ・チェザリスがポールポジションを獲得した。これは、当時としては最年少ポールポジション獲得記録を更新する、画期的なモノだった。しかしチェザリスは、合計208レースに出走したものの、ついに勝利を手にすることができなかった。

チェザリスがそのグランプリで勝利を手にしていたら、彼のF1でのその後のキャリアは変わっていたかもしれない。しかし彼は、周回遅れに抗議した隙に首位の座を奪われたばかりでなく、最終的にはウォールにクラッシュしてレースを終えることになった。

代わりに勝利を手にしたのは、マクラーレンのニキ・ラウダだった。ラウダは1979年限りで1度F1から引退していたが、ロン・デニスの誘いに乗り、F1復帰を決断。マクラーレンはチェザリスとの契約を打ち切り、ラウダにMP4Bのシートを与えた。そのふたりが先頭を争うとは、皮肉な話だ。

チェザリスは1980年にF1デビュー。そこから1994年までの間に、アルファロメオ、マクラーレン、リジェ、ミナルディ、ブラバム、リアル、スクーデリア・イタリア、ジョーダン、ティレル、ザウバーと多くのチームを渡り歩き、前述の通り208レースに出走した。

彼はデビュー直後からクラッシュが多く、それがいつしか彼の代名詞ともなっていった。デビュー2年目のシーズンである1981年にはマクラーレンのシートを手にしたものの、その”粗暴”なイメージを覆すことはできず、幾多のクラッシュを引き起こした。ジョン・バーナードがデザインしたカーボンコンポジットのMP4シャシーの強度が証明されることにはなったが、それだけだった。

そのシーズンが終了する遥か前の時点で、チーム代表のデニスはラウダに復帰を説得。それが成功したことで、1982年のマクラーレンにチェザリスの居場所は無くなってしまった。

しかしチェザリスは、マールボロ・タバコの強力なバックアップを手にしていた。彼の父親は、マールボロ・タバコなどを販売するフィリップモリス社の重役だったからだ。そのため、マールボロのブランドを纏うもうひとつのチーム(当時のマクラーレンは、紅白のマールボロカラーで塗られていた)である、アルファロメオに活躍の場を求めた。彼はデビュー時のチームもアルファロメオであったため、チームに溶け込むのはそれほど難しいことではなかった。

アルファロメオにはその頃、様々な好材料が揃ってきつつあった。元リジェのチーフデザイナーであるジェラール・ドゥカルージュの加入である。彼はそれまでなかなかうまくいかなかったチームに、すぐさま好影響を及ぼした。彼はカーボンファイバーを多用した182を生み出し、すでに性能が実証された状態だったアルファロメオのV12エンジンがそこに組み合わされた。このV12エンジンは、特にストリートサーキットで優れたトルクを発揮……まともなパッケージだった。

この年の開幕戦南アフリカGPでは、チェザリスとチームメイトのブルーノ・ジャコメリは、旧型の179Dを走らせた。第2戦ブラジルGPで182がデビューしたが、その初戦はパッとしたモノではなかった。

しかしロングビーチで行なわれた第3戦では、コースインするや否や速さを見せた。ジャコメリは最初のフリー走行で2番手、チェザリスは6番手につけたのだ。

いくつかの問題があったため、金曜予選の段階では10番手と12番手にすぎなかったが、土曜日にはチェザリスが魅せた。

最終予選セッションの終盤、ラウダはラップをまとめ、ポールポジションを確実なモノにしたかに見えた。テレビ局のクルーたちも、すでにラウダの周りに集まっていたのだ……タイミングモニターの一番上に、予期せぬ変化が起きるまでは……。

チェザリスは脅威のアタックを決め、0.120秒の差を付けてポールポジションを獲得したのだ。ピットに戻った時、チームのスタッフたちは歓喜で迎えた。その中でチェザリスは涙を流した。

このポールポジションは、前年リジェを解雇されたドゥカルージュにとっても重要な瞬間だった。またマールボロにとっても、ラウダを復帰させたことを正当化しただけでなく、強力なパフォーマンスを発揮できる2チームをスポンサードしていることが確認できたという意味で、非常に重要なリザルトだった。

この時のチェザリスは若干22歳。史上最年少ポールポジション記録を更新することになった。この記録は、1994年のベルギーGPでルーベンス・バリチェロに破られるまで、10年以上もの間最年少記録の座を保持した。

「最初のアタックについては考えたくない」

そう彼は語った。

「そうじゃなければ、僕は眠れなかっただろう」

Andrea de Cesaris, Alfa Romeo 182 leads Niki Lauda, McLaren MP4/1B-Ford Cosworth, Rene Arnoux, Renault RE30B, Alain Prost, Renault RE30B, Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 182, Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2, Nelson Piquet, Brabham BT49D-Ford Cosworth and Keke Rosberg, Williams FW07C-Ford Cosworth, at the start

