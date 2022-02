F1新導入の技術解説セッション『ショー＆テル』の詳細発表！　マシンを展示しアップグレードを説明

Listen to this article

F1マネージングディレクターのロス・ブラウンは昨年11月、各レース週末にチームがマシンのアップグレードをメディア向けに公開し、説明することが義務付けられると語っていたが、そのセッション『ショー&テル』の詳細が分かってきた。

F1にとって新しい時代の始まりとなる2022年。技術開発に興味を持つファンに向けた新たな試みがスタートしていくことになる。

最新バージョンの競技規則によると、全チームは前回のレースで使用しておらず、かつその週末で使う予定の『主要な空力およびボディワークのコンポーネントとアセンブリの名称と簡単な説明』を記載した書類をFIAに提出することが義務づけられている。

これは木曜日の午後にFIAに提出する必要があり、遅くともFP1開始の90分前までに行なわれる『プレイベント展示会』までメディアには公開されないことになっている。

この展示では、各チームが最大1時間、2台のマシンをガレージの外に出してメディアに公開しなければならない。また、この際『練習走行開始時に、マシンが初めてピットレーンを離れる際に使用することを想定した主要な空力・車体コンポーネントをすべて』装着していなければならない。

An FIA delegate inspects the car of Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, in Parc Ferme

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images