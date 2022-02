Listen to this article

アルピーヌF1チームは、2022年最初のプレシーズンテストを控えめに過ごした感があるが、チームは十分手応えを感じたテストだったようだ。

アルピーヌは、フェルナンド・アロンソがテスト初日、エステバン・オコンが2日目を担当しそれぞれ8番手、14番手。最終日の3日目は、アロンソが走行中に油圧トラブルが発生。早めにテストを終える事になってしまった。

タイムシートの上位に食い込むことはなかったものの、アルピーヌは様々な要因が重なり、チームの真のポテンシャルが発揮されなかったと考えている。

その要因のひとつが、アルピーヌが今回のテストでDRSを使わなかったことだ。カタルニア・サーキットではDRSの使用により、1周0.7秒ほどのタイムアップが見込めるとされている。

アルピーヌのスポーティングディレクターであるアラン・パーメインは、DRSと燃料搭載量の影響でラップタイムが伸び悩んだものの、外から見るよりも良い1週間だったというのが実情だという。

「言い訳しているようには思われたくない。メルセデスやレッドブルを倒せると言うつもりもないが、それなりのポジションにいると思う」とパーメインは語った。

「フェルナンドが(テスト最終日の)朝にやったラップはたった1周だが、同じ時間帯に走った(レッドブルのマックス)フェルスタッペンと全く遜色ないんだ。フェルスタッペンがDRSを使っているのにね」

「FIAのシステムを使ってGPSデータを重ね合わせると、ストレートで大きくタイムをロスしていることを除けば、ほとんど同じような軌跡だったんだ」

