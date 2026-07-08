フェラーリのエルカーン会長、イギリスGPでのチーム通算250勝を称賛「皆が一丸になると偉大な事が起きる」
フェラーリのジョン・エルカーン会長は、F1イギリスGPでシャルル・ルクレールが勝利したことで、チーム通算250勝を達成したことを大いに称賛した。
シルバーストンで開催されたF1イギリスGPでは、フェラーリのシャルル・ルクレールが勝利。チームとして通算250勝を達成したことで、フェラーリのジョン・エルカーン会長も喜んでいる。
ルクレールは2番グリッドからスタートすると、ポールポジションのアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）をかわしてレース序盤に首位へ浮上。その後、ピットストップ戦略でもライバルを上回ったルクレールは、終盤にセーフティカーが導入されたままレースが終了したことで、そのまま優勝を飾った。
今回の勝利は、フェラーリにとってF1世界選手権での通算250勝目となった。また、1951年にホセ・フロイラン・ゴンザレスがフェラーリにF1初勝利をもたらした場所もシルバーストンであり、歴史的な節目を同じサーキットで迎えることとなった。
エルカーン会長はシルバーストンのピットレーンでこの瞬間を見届けており、レース後にはSky Sports F1 Italyに次のように喜びを語った。
「フェラーリにとって250勝目だ。そして最初の勝利もここシルバーストンだった」
「それは今日が我々の歴史にとってどれほど重要かを示している。そして何より、現在と未来にとっても重要な意味を持つ」
「シャルルのような素晴らしいレースをしたドライバー、ルイス、そしてマラネロと現地サーキットの双方で働くチーム全員が一丸となった時、フェラーリでは偉大なことが起こるんだ」
なおルクレールはレース後の記者会見で、自身初となるイギリスGP制覇について「信じられない気分だ」と喜びを語った。
「本当に素晴らしい気分だ。もちろんレース終盤は、理想としていた形ではなかったかもしれない」
「それでも、この数戦は特に厳しい週末が続いていたからこそ、勝てたことが本当に嬉しい」
「マシンのフィーリングを取り戻すために本当に努力してきた。昨日のスプリントと予選の間に何かを見つけられた感覚があったけれど、それを今日確認する必要があった」
「そして今日は、本来あるべきフィーリングが戻ってきた。だから本当に、本当に嬉しいよ」
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