かつてアメリカのCARTでチャンピオンを獲得し、F1でも6シーズンに渡って活躍したファン・パブロ・モントーヤ。彼は45歳となった現在も、インディカーやプロトタイプカーを駆ってレースに参戦している。

今ではモントーヤの息子であるセバスチャンも、F4に参戦してレース界のピラミッドを駆け上ろうとしている。その中でモントーヤは若手ドライバーの教育や、モータースポーツ界により若いファン層を取り込むにはどうすればいいかを考えるようになった。また彼は上記の理由から、eスポーツにも関心を持っている。そんなモントーヤが、今回motorsport.comのインタビューに答えてくれた。

「とても良い状態だと思う。F1はリバティ(リバティ・メディア/現オーナー)がやってきて以来、多くの変化があったので興味深い。正直、パドックに行くと昔と比べてかなり良くなっていることに驚かされるんだ」

「とにかく以前より良い感じで、人々もフレンドリーだ。より素晴らしい場所になっているよ。インディカーに関しては、ロジャー(ペンスキー)が運営を引き継いだのはとても良かったと思う。特にこのコロナ禍を考えればね。ロジャーがいなかったらこのシリーズは危機に陥っていただろう。ロジャーはインディカー、インディ500、そしてそれらが持つ伝統に大きな情熱を持っている。彼はその伝統を維持しつつ、より良くしていく方法を見つけるだろう。ロジャーの細部へのこだわりはすごいんだ」

「そう思う。これらをうまくコントロールできればね。いつものように抜け道を考える人も出てくるだろうが、時が経てばそのあたりは改善されるだろう。トップチームには限界というものがないので、勝つためには何でもやってくる。そういう意味で、格差をなくそうとすることはショー的な観点では素晴らしいことだ。ただそれでも、より優秀なチームが勝つのは同じだと思う。最善のアイデアを持っている人は、他と比べて半分の時間でも良い仕事ができる。そこが問題なんだよね! でもF1とリバティ・メディアの関係は興味深い」

「人が注意力を保てる時間は年々短くなっている、ということに皆気付き始めていると思う。人々がテレビの前に座って2時間も同じレースを見ることはもう望めない。そのスポーツが本当に好きな人はそうするかもしれないけどね。でも若い世代であるほど難しいと思う。そういう意味では、F1が今話し合っているスプリントレースは、F1の進むべき道だと思っている」

Sparks fly as Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, and the rest of the field at the start

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images