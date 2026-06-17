フェラーリの速さをノリス称賛＆警戒「もっと良いエンジンになったら、みんな恥ずかしい思いをするだろう」

マクラーレンのランド・ノリスはフェラーリのことを高く評価しており、そのパワーユニットがより強力なものではなかったことは幸運だと話している。

今季開幕からの6戦は、ジョージ・ラッセルとアンドレア・キミ・アントネッリによってメルセデスが決勝レースを全勝してきた。しかし第7戦バルセロナ・カタルニアGPではルイス・ハミルトンがフェラーリに今季初勝利をもたらし、その連勝を止めた。

ハミルトンはすでに2戦連続2位と勝利に迫っていたが、先週末にフェラーリが投入した大規模アップデートパッケージはライバルに対しても強い印象を与えるものだった。

現在、多くの関係者はフェラーリが最強のシャシーを持っていると考えている。しかし、最近発表されたADUO（追加開発機会制度）の評価結果によると、2026年レギュレーションで重要な要素となるパワーユニット性能ではフェラーリは後れを取っている。

そのエンジン性能の測定結果では、レッドブルがトップとされ、メルセデスはそこから2〜4％遅れ。そしてフェラーリは4％以上遅れているとされ、2回のアップデート機会を得ることになった。

そんな状況でハミルトンが勝利したことで、マクラーレンのノリスはエンジンが改善されればフェラーリに圧倒されることになるだろうと警戒している。

「今のところフェラーリがもっと良いエンジンを手にしていないのは、僕たちにとって幸運だ」

Sky Sportsにノリスはそう語った。

「もし彼らがもっと良いエンジンを持っていたら、完全に支配しているはずだ」

「今のフェラーリはコーナリング性能に関してグリッド最高レベルだし、僕たちは彼らに全然近づけていない。それが現実だ。僕たちは本来いるべき場所から大きく遅れている」

「彼らがエンジン面で改善を果たしたら、彼らはみんなを恥ずかしい思いにさせるだろう。僕たちはどんな改善ができるのかを見つけなければならない」

「チームは懸命に働いているし、努力していないわけではない。ファクトリーのみんなも全力を尽くしている。ただ、時間がかかることもある。でも今は進歩のスピードをもっと加速させなければならない。僕たちはタイトル争いに残りたいんだ」

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

ノリスはハミルトンとジョージ・ラッセル（メルセデス）に続く3位でバルセロナのレースをフィニッシュしたが、これにはアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が終盤にリタイアしたことや、シャルル・ルクレール（フェラーリ）が予選Q3でクラッシュし下位グリッドとなったことも影響していた。

そのためノリスはマクラーレンと上位2チームとの差を結果以上に懸念しており、チームメイトのオスカー・ピアストリも同じ見解を持っている。

ピアストリは5位でフィニッシュしたものの、トップ3からは35秒差、優勝したハミルトンからは59秒差をつけられた。シーズン序盤には見られなかった、大きな差がマクラーレンとフェラーリの間に広がっていた。

「彼らはずっと僕たちに非常に近い存在だった」とピアストリは言う。

「シーズン前半は僕たちとフェラーリがほぼ互角だった。ただ、ここ数戦は彼らの方が少し先を行っていたと思う。そして今週末は、新しいパーツがうまく機能していたみたいだ」

「それに今日のようにグリップが非常に低く、タイヤがとてもデリケートなレースでは、フェラーリのマシン特性が有利に働いたんだと思う。彼らはおそらく全チームの中で最も大きなダウンフォースを持っている。その一方でドラッグも大きい。でもタイヤを保護しなければならない状況では、それが助けになる」

「僕たちには明らかにやるべき仕事がある。そして僕自身にも改善すべき点がある。今日は簡単なレースではなかったからね」