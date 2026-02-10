ルイス・ハミルトンに熱愛報道。アメリカの人気セレブ、キム・カーダシアンとスーパーボウルを観戦……交際の噂広がる
ルイス・ハミルトンは、共にスーパーボウルを観戦したキム・カーダシアンとの交際の噂が浮上している。
フェラーリで2年目のシーズンを迎える7度のF1ワールドチャンピオン、ルイス・ハミルトン。2026年シーズン開幕を前に、彼の熱愛が取り沙汰されている。
お相手はキム・カーダシアン。アメリカのリアリティ番組で人気を博したセレブ一家、カーダシアン家のひとりで、これまでも数々のスポーツ選手と浮名を流してきた。ラッパーのカニエ・ウェストも元夫のひとりだが、2022年に離婚している。
ハミルトンは、先日開催されたNFLのスーパーボウルを、カーダシアンらと観戦。他にその場に同席していたのは、カーダシアンの異父妹であるケンダル・ジェンナーや、ジャスティン・ビーバー＆ヘイリー・ビーバー夫妻、ラッパーのタイラー・ザ・クリエイター、アップルCEOのティム・クックなど、錚々たる面々であった。ハミルトンは隣のカーダシアンと仲睦まじく談笑していたが、AI生成と思われるキス動画まで拡散されてしまうなど、ちょっとした騒ぎとなっている。
ハミルトンとカーダシアンは2014年から面識があるが、これまで恋愛関係が取り沙汰されたことはなかった。しかし英紙『The Sun』は今月初め、ハミルトンとカーダシアンが今年に入ってから複数回一緒に旅行したと報じている。直近では、イギリスの高級施設エステル・マナーやパリを訪れていたという。
昨年フェラーリへと移籍したものの、苦しいシーズンを送ったハミルトン。開幕を前にそのプライベートが話題をさらう形となったが、レースの面でもハミルトンにとって笑顔の多い1年となりそうな予感だ。
レギュレーションが大きく変わった2026年シーズンの最初のテストを終えたハミルトンは、次のように語っている。
「正直に言って、本当に楽しい1週間だった。個人的にも冬の間に多くの作業をしてきたし、テストに向けてチームがこの冬に行なった変更も本当に大きなものだった」
「ここ数日でこれだけの周回数をこなせたのは、ファクトリーにいる全員が素晴らしい仕事をしてくれたおかげだ。本当に感謝しているよ。安定して走れたし、トラブルもなかったからね」
「もちろん細かい問題は常にある。でも大きなダウンタイムはまったくなかった。今後数週間で何か起こる可能性はあるけど、それ以外は本当に堅実な数日間だった」
「改善すべき点はあるけど、それはどのチームも同じだと思う。ミーティングも非常に良いものだったし、全員が本気で取り組んでいる。これまで以上に、チームのひとりひとりから勝つためのメンタリティを感じているよ。だからポジティブだ」
ハミルトン、新時代のF1マシンに好感触「ドライビングするのは、間違いなく楽しくなった」
F1バルセロナテスト5日間の日程が終了。フェラーリが最速＆メルセデス勢合計1000周、アストン・ホンダもようやく順調に走行
復活を期すフェラーリのハミルトン、ドライ初テストで順調に周回。「過去と比べても良い状況」と前向き
