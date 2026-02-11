本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

バーレーンF1テスト初日午前：フェルスタッペンがトップ。アストン・ホンダは控えめ33周

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
バーレーンF1テスト初日午前：フェルスタッペンがトップ。アストン・ホンダは控えめ33周

海外F1記者の視点｜アストンマーティンとホンダは、期待感を抑えようとしている……！？　その背景にある、ニューウェイの目論見

F1
F1
Aston Martin launch
海外F1記者の視点｜アストンマーティンとホンダは、期待感を抑えようとしている……！？　その背景にある、ニューウェイの目論見

新世代のF1マシンの設計は大変！　マクラーレン「小型化でスペースが単純に不足している」

F1
F1
McLaren launch
新世代のF1マシンの設計は大変！　マクラーレン「小型化でスペースが単純に不足している」

アストンマーティン、2026年タイトル争いに絡んでくる？　チャンピオン最有力候補ラッセルも警戒強める

F1
F1
Williams launch
アストンマーティン、2026年タイトル争いに絡んでくる？　チャンピオン最有力候補ラッセルも警戒強める

バーレーンF1テスト、各チームの持ち込みタイヤ発表。順調メルセデス＆フェラーリは積極的、マクラーレンとアストンはC3最少

F1
F1
バーレーンF1テスト、各チームの持ち込みタイヤ発表。順調メルセデス＆フェラーリは積極的、マクラーレンとアストンはC3最少

F1メカ解説｜アウディF1、リヤウイングのアクティブエアロは独自路線。”回転式フラップ”の狙いはどこに？

F1
F1
F1メカ解説｜アウディF1、リヤウイングのアクティブエアロは独自路線。”回転式フラップ”の狙いはどこに？

レッドブルF1、2月21日にサンフランシスコでデモ走行。ドライブするのは角田裕毅「皆さんの前で轟音を響かせるのが楽しみです！」

F1
F1
レッドブルF1、2月21日にサンフランシスコでデモ走行。ドライブするのは角田裕毅「皆さんの前で轟音を響かせるのが楽しみです！」

アストンマーティン新車AMR26、ニューウェイの構想は2024年からスタート！「ガーデニング休暇中に生まれた哲学を貫いた」

F1
F1
Aston Martin launch
アストンマーティン新車AMR26、ニューウェイの構想は2024年からスタート！「ガーデニング休暇中に生まれた哲学を貫いた」
F1 McLaren launch

新世代のF1マシンの設計は大変！　マクラーレン「小型化でスペースが単純に不足している」

F1の急進的な新レギュレーションによって、マシンのデザイナーは過酷な設計課題に直面していたという。

Filip Cleeren
Filip Cleeren
公開日時:
McLaren MCL40 livery

　2026年の新レギュレーションにより、新たな時代を迎えたF1。だが小型化されたマシンに様々なシステムを収めなければならないデザイナーたちは頭を悩ませているようだ。

　グラウンドエフェクトフロアの廃止、ハイブリッドの出力向上・大型化、アクティブエアロダイナミクスなどの目玉アイテムに加え、2026年のF1マシンはより小型でより安全になった。

　2026年型マシンのホイールベースは3,600mmから3,400mmに短縮され、車幅は2,000mmから1,900mmに縮小された。また、FIAが車両重量増加に歯止めをかけ、小型軽量化と推進しており、最低重量も800kgから768kgに引き下げられた。

　2026年型マシンの小型化は、機敏性を高め乱気流を低減することで、レースの迫力向上に寄与する見込みだ。しかし副次的な影響として、設計陣の頭痛の種も増えた。空力形状のためのスペースを確保しつつ、配線、冷却システム、その他の主要システムを限られたスペースに収めなければならないのだ。

「マシンは大幅に短くなった」とマクラーレンのチーフデザイナー、ロブ・マーシャルはバーレーンでのMCL40発表会で説明した。

「そのため、従来は車体全体に分散配置されていたラジエーターや電気ボックスの配置場所を見つけるのが非常に困難だった。それらを全て収めるスペースが単純に不足している。助けになったのは燃料タンクが少し小さくなったことだ」

McLaren MCL40 livery

McLaren MCL40 livery

Photo by: McLaren

　マシンの小型化に伴いFIAは安全性を高めるため、複数のクラッシュテストを強化した。最大の変更点は、二次衝突からドライバーを保護する目的で導入された二段階構造の厳格な正面衝突試験である。これは、最初の衝突でノーズが損傷した後に車両が壁に正面衝突した場合に発生する衝撃を想定したテストだ。

　マーシャルはMCL40のフロントについて「クラッシュ構造は基本的に全面刷新された」と説明した。

「今年の規定変更により、フロントウィング（場合によってはノーズ前半部）が脱落する程度の軽微な接触後も、残存部分が二次衝突時のドライバー保護機能を維持せねばならない。このためノーズ設計は大幅に複雑化した」

「その後ろには、シャシーのメインボディがある。ここでも新規制が適用され、ホモロゲーション要件が大幅に厳格化された。そのため、今年のシャシーに対する衝突試験や圧縮試験は非常に過酷なものとなっている。車両がこれらに耐えられるよう、多くの努力と研究が注がれている」

　その他の設計要素についてマーシャルは、アクティブエアロダイナミクスに関する新規則がフロントウイングアクチュエーターの設置方法に新たな可能性をもたらしたと説明。バルセロナでのシェイクダウンでメルセデスがW17にライバルとは異なるフロントウィングデザインを採用したことがその例だと述べた。

「新型フロントウイングは前世代同様に矢じり形状だが、高さが低く、フットプレートが大幅に広くなっている」

「フロントウイングの作動方式は旧式のDRSに似ている。新型マシンにはストレートラインモードが搭載され、フロントとリヤの両ウイングのフラップを動かし、空力抵抗を低減してストレートでの速度向上を図る。作動方法にはかなりの自由度がある。グリッド上の各マシンで異なる解決策が見られるだろう」

「リヤウイングは昨年モデルと似ている。作動機構は旧式DRSに似ているが、現在は2本のパイロンにマウントされている。今後はフロントウィングと連携して作動する」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 アストンマーティン、2026年タイトル争いに絡んでくる？　チャンピオン最有力候補ラッセルも警戒強める
More from
Filip Cleeren

マクラーレン、メルセデスPUの圧縮比問題は”典型的なF1の政治”と一蹴「それがこのスポーツの本質」

F1
F1
マクラーレン、メルセデスPUの圧縮比問題は”典型的なF1の政治”と一蹴「それがこのスポーツの本質」

スーパーボウルでド派手にカラーリング発表！　キャデラックF1はボッタス＆ペレスでどこまでいけるのか

F1
F1
スーパーボウルでド派手にカラーリング発表！　キャデラックF1はボッタス＆ペレスでどこまでいけるのか

2026年は“改良型パパイヤルール”が導入へ……ピアストリもマクラーレンの平等精神を支持「チームの悪意を疑ったこともない」

F1
F1
2026年は“改良型パパイヤルール”が導入へ……ピアストリもマクラーレンの平等精神を支持「チームの悪意を疑ったこともない」
More from
マクラーレン

マクラーレン代表、信頼性トラブルへの懸念は解消？「各チーム非常に高いレベルで準備している」

F1
F1
Williams launch
マクラーレン代表、信頼性トラブルへの懸念は解消？「各チーム非常に高いレベルで準備している」

王者マクラーレンのノリス、ルール刷新の2026年に向け「シミュレーターに費やす時間増えた」

F1
F1
McLaren launch
王者マクラーレンのノリス、ルール刷新の2026年に向け「シミュレーターに費やす時間増えた」

新型F1マシンの伸びしろは、”PUとアクティブエアロ”の使い方にアリ？　マクラーレン「大幅な改善の余地がある領域だ」

F1
F1
Williams launch
新型F1マシンの伸びしろは、”PUとアクティブエアロ”の使い方にアリ？　マクラーレン「大幅な改善の余地がある領域だ」

最新ニュース

バーレーンF1テスト初日午前：フェルスタッペンがトップ。アストン・ホンダは控えめ33周

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
バーレーンF1テスト初日午前：フェルスタッペンがトップ。アストン・ホンダは控えめ33周

海外F1記者の視点｜アストンマーティンとホンダは、期待感を抑えようとしている……！？　その背景にある、ニューウェイの目論見

F1
F1 F1
Aston Martin launch
海外F1記者の視点｜アストンマーティンとホンダは、期待感を抑えようとしている……！？　その背景にある、ニューウェイの目論見

新世代のF1マシンの設計は大変！　マクラーレン「小型化でスペースが単純に不足している」

F1
F1 F1
McLaren launch
新世代のF1マシンの設計は大変！　マクラーレン「小型化でスペースが単純に不足している」

アストンマーティン、2026年タイトル争いに絡んでくる？　チャンピオン最有力候補ラッセルも警戒強める

F1
F1 F1
Williams launch
アストンマーティン、2026年タイトル争いに絡んでくる？　チャンピオン最有力候補ラッセルも警戒強める