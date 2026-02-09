本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

マクラーレン、新車MCL40の正式カラーリング発表！　新時代も覇権を維持できるか？

F1
F1
マクラーレン、新車MCL40の正式カラーリング発表！　新時代も覇権を維持できるか？

ニューウェイ作アストンマーティンAMR26、どんどん速くなる？「伸びしろの少ないマシンは避けた」……後押しするのは“世界最高”の風洞

F1
F1
ニューウェイ作アストンマーティンAMR26、どんどん速くなる？「伸びしろの少ないマシンは避けた」……後押しするのは“世界最高”の風洞

今季F1初参戦のアウディ、まだまだやることが山積み。責任者ビノット「こんな長いリストは見たことないよ！」

F1
F1
今季F1初参戦のアウディ、まだまだやることが山積み。責任者ビノット「こんな長いリストは見たことないよ！」

スーパーボウルでド派手にカラーリング発表！　キャデラックF1はボッタス＆ペレスでどこまでいけるのか

F1
F1
スーパーボウルでド派手にカラーリング発表！　キャデラックF1はボッタス＆ペレスでどこまでいけるのか

ルクレールの“推しポケモン”は、赤くて速いアイツだ！　ポケモン30周年記念動画にF1トップドライバーが出演

F1
F1
ルクレールの“推しポケモン”は、赤くて速いアイツだ！　ポケモン30周年記念動画にF1トップドライバーが出演

ダニール・クビアトがスーパーGT・GT300参戦を表明！　JLOCでランボを駆る「日本でレースをしたいという気持ちが強かった」

スーパーGT
スーパーGT
ダニール・クビアトがスーパーGT・GT300参戦を表明！　JLOCでランボを駆る「日本でレースをしたいという気持ちが強かった」

F1新規参戦キャデラックがカラーリングを発表。ボッタス＆ペレスのベテランコンビらしい“オトナの”色合い

F1
F1
F1新規参戦キャデラックがカラーリングを発表。ボッタス＆ペレスのベテランコンビらしい“オトナの”色合い

負傷明けのマルティンとクアルタラロ、共にタイでのMotoGPプレシーズンテスト参加へ

MotoGP
MotoGP
負傷明けのマルティンとクアルタラロ、共にタイでのMotoGPプレシーズンテスト参加へ
F1

マクラーレン、新車MCL40の正式カラーリング発表！　新時代も覇権を維持できるか？

マクラーレンは、2026年シーズンのローンチイベントを実施。新車MCL40の正式カラーリングをお披露目した。

編集:
McLaren MCL40 livery

McLaren MCL40 livery

写真：: McLaren

　マクラーレンF1チームは2月9日にローンチイベントを実施。2026年シーズンに使用するMCL40の正式カラーリングを発表した。

　イベントはテストを控えたバーレーンで行なわれ、ドライバーのランド・ノリスとオスカー・ピアストリに加え、マクラーレン・レーシングのCEOであるザク・ブラウンとチーム代表のアンドレア・ステラも参加した。

　1月26日から30日までバルセロナで行なわれていたシェイクダウンテストでは、黒をベースにしたテスト専用カラーリングを使用していたマクラーレン。このカラーリングもファンから好評だったが、今回のイベントでお馴染みのパパイヤカラーをメインとした、メインカラーリングを発表した。

　発表されたカラーリングは、パパイヤカラーとブラックで塗り分けられたお馴染みのデザイン。ホイールはスポンサーであるグーグルのレインボーがグラデーションで入れられている。

　マシン自体は、テスト用カラーリングが発表された際と大きく変わっていないように見えるが、エンドプレートには大きなウイングレットがついた、バルセロナテストでも使用したスペックのフロントウイングとなっている。

マクラーレン MCL40 リバリー

マクラーレン、2026年マシン『MCL40』のカラーリングを発表
マクラーレン MCL40 リバリー

マクラーレン、2026年マシン『MCL40』のカラーリングを発表
マクラーレン MCL40 リバリー

マクラーレン、2026年マシン『MCL40』のカラーリングを発表
マクラーレン MCL40 リバリー

マクラーレン、2026年マシン『MCL40』のカラーリングを発表
マクラーレン MCL40 リバリー

マクラーレン、2026年マシン『MCL40』のカラーリングを発表
マクラーレン MCL40 リバリー

マクラーレン、2026年マシン『MCL40』のカラーリングを発表
F1
6

　マクラーレンにとって2026年は、コンストラクターズタイトル3連覇を目指すシーズンとなる。昨年チャンピオンに輝いたノリスとキャリア4年目を迎えるピアストリのコンビは、26歳と24歳と若くも信頼できる強力なドライバーラインアップとなっている。

　メルセデス製のパワーユニットを使っている点はポジティブな要素だと言える。物議を醸している圧縮比問題の行方はまだ分からないが、メルセデスPUはシェイクダウンテストですでに計1000周以上のマイレージを稼いでおり、順調そのもの。カスタマーチームであるという点を踏まえると、最大のライバルはメルセデスになるかもしれない。

　マシンについては、シェイクダウンで走ったマシンは近年のトレンドを踏襲した、比較的オーソドックスなデザインだった。しかしバーレーンでのテストでは早くもアップデートが持ち込まれる可能性もある。

　昨年の最強マシンだったマクラーレンが、新時代を迎えたF1で覇権を維持できるのか。今シーズンの注目トピックのひとつであるのは間違いない。

関連ニュース:
 

 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 ニューウェイ作アストンマーティンAMR26、どんどん速くなる？「伸びしろの少ないマシンは避けた」……後押しするのは“世界最高”の風洞

最新ニュース

マクラーレン、新車MCL40の正式カラーリング発表！　新時代も覇権を維持できるか？

F1
F1 F1
マクラーレン、新車MCL40の正式カラーリング発表！　新時代も覇権を維持できるか？

ニューウェイ作アストンマーティンAMR26、どんどん速くなる？「伸びしろの少ないマシンは避けた」……後押しするのは“世界最高”の風洞

F1
F1 F1
ニューウェイ作アストンマーティンAMR26、どんどん速くなる？「伸びしろの少ないマシンは避けた」……後押しするのは“世界最高”の風洞

今季F1初参戦のアウディ、まだまだやることが山積み。責任者ビノット「こんな長いリストは見たことないよ！」

F1
F1 F1
今季F1初参戦のアウディ、まだまだやることが山積み。責任者ビノット「こんな長いリストは見たことないよ！」

スーパーボウルでド派手にカラーリング発表！　キャデラックF1はボッタス＆ペレスでどこまでいけるのか

F1
F1 F1
スーパーボウルでド派手にカラーリング発表！　キャデラックF1はボッタス＆ペレスでどこまでいけるのか