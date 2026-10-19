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メルセデス、あえて”回転式”マカレナウイングを採用せず「実は……1年前に検討したんだけど、デメリットがあった」と明かす

メルセデスの副テクニカルディレクターのシモーネ・レスタは、回転式リヤウイングのコンセプトを、1年以上前に評価していたことを明らかにした。

Alex Harrington

公開日時: 2026/10/19 3:20

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

今シーズンのF1で注目される新デバイスのひとつである回転式のリヤウイング、通称”マカレナウイング”。フェラーリがまず最初に投入し、その後形は若干違えどレッドブルやマクラーレンも追従したが、メルセデスだけは投入していない。

しかしメルセデスの副テクニカルディレクターのシモーネ・レスタによれば、メルセデスも独自のマカレナウイングの開発を検討したが、最終的にはこれを見送ったことを明らかにした。

ストレート走行時にリヤウイングのメインフラップが回転するこのデバイスは、今シーズン特に注目を集めているデバイスのひとつ。トップチームで唯一このウイングを採用していないメルセデスのレスタは、チームのポッドキャスト番組に出演した際、その理由を説明した。

「おそらくこれまで公表していないことをお話しすることになると思う。実は1年以上前に、このタイプのウイングを設計図に載せていたんだ」

そうレスタは明かした。

「このコンセプトについてはかなり詳細に評価してきたが、確かに空気抵抗を低減する効果があるものの、ストレートモード（でフラップ）を開く段階では、ダウンフォースが低減するというデメリットもある」

「これが我々が評価した点だ。総合的に見ると最良の妥協点とは言えず、開発は部品製造に投資する価値があるとは考えられなかった。しかしこの結論が永遠に正しいとは限らず、今後我々の見解や立場を見直す可能性もある」

「だからもちろん謙虚な姿勢で、あらゆる解決策を検討し、我々にとって興味深いモノがないかを評価し、この反復的なプロセスを継続していく」

メルセデスはマナレナウイングなしでもここまで好成績を残している。コンストラクターズランキングでは578ポイントを獲得し、首位。2番手フェラーリに134ポイントという大きな差をつけている。ドライバーズランキングでもアンドレア・キミ・アントネッリとジョージ・ラッセルが首位と2番手である。

ただ、バーレーンGP in マレーシアで投入された新パッケージの熟成には苦しんでおり、シンガポールでは2台のマシンのパッケージを新旧で分けた。このデータを受け、次のアメリカGPでは2台共に新型パッケージにする予定だと、チーム代表のトト・ウルフは明言している。

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