F1メカ解説｜マシン搬入で”チラ見え”！　メルセデスがスペインGPに持ち込んだアップデート

メルセデスは、今季のマシン『W13』のポテンシャルを解放するため、F1第6戦スペインGPにアップグレードを持ち込んだ。

スペインGPの舞台であるバルセロナは、プレシーズンテスト1回目の会場でもあったため、マシンをアップグレードするには理想的なイベントだ。特にメルセデスは、バルセロナでのテストでは使っていなかった”ゼロポッド”のコンセプトを今後も追求するべきなのか、判断するためのデータを、今回得ようとしている。

メルセデスはスペインGPを前にした水曜日(18日)、ポールリカールでPR活動用の動画を撮影するフィルミングデーを活用して走行を実施した。この際、チームはスペインGPでのアップグレード計画についてほとんど明らかにしなかったが、木曜日にジョージ・ラッセルのマシンを搬入する際に撮影された写真から、その内容が見えてきた。

トランスポーターから降ろされるラッセルのマシンには、アストンマーチンやフェラーリ、レッドブルが導入している、キールウイングやビブウイングと呼ばれている空力パーツが導入されていることが分かる。

シャシー下面とビブ(フロア前端部)の間に、ウイングレット(上写真赤矢印)が張り出しているのだ。空力の専門家たちは、このエリアの気流をコントロールする手段としてこのウイングを活用している。

このウイングが生み出す渦流を活用して、ダウンフォースを生み出すベンチュリ・トンネルやその他のエリアに流れる気流を改善しようとしているのだ。

The Mercedes team unload a W13 in the pit lane

