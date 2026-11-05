FIA F2

“魔境”F2で3シーズン苦闘、宮田莉朋の未来は。世界を見据える眼光に淀みなし「辛いこともいっぱいあった。でも諦めていない」

2024年シーズンからFIA F2に参戦してきた宮田莉朋。来季は国内カテゴリー参戦の可能性も浮上する中、宮田は世界への挑戦を諦めるつもりは毛頭ない。

戎井健一郎

編集: 2026/11/05 11:56

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写真：: Getty Images

“二冠王”、宮田莉朋が日本のレースに帰ってきた。もっとも、今回は“助っ人”参戦だが。

宮田は2023年にスーパーフォーミュラとスーパーGT・GT500でダブルタイトルを獲得。この実績を引っ提げ、2024年からはFIA F2への参戦をスタートさせ、今季は3シーズン目となる。まだF2のシーズンは終了していないが、モビリティリゾートもてぎで行なわれるスーパーGT第3戦・第8戦で、ザック・オサリバンの代役としてGT300のCARGUY MKS RACINGから走ることとなった。若手の梅垣清のドライバーズタイトルとチームのタイトルが懸かる中、重責を担う。

F1という目標を掲げて挑戦を続けてきたF2では、思うような結果を残せていない。参戦初年度は初見のサーキットも多く、わずかな時間しかない練習走行を経て、それまで履いたことのなかったピレリタイヤを使いこなさないといけない点にも苦労した。初年度はランキング19位で、2年目は17位。3年目の今季は初優勝も記録したが、それでも2ラウンドを残して12位と、上位に食い込むことはできていない。

F2が純粋な実力のみで順位が決まるカテゴリーではないという話は方々で聞かれる。F1最年少王者に輝いたキミ・アントネッリがF2ではランキング6位だったことが、その好例のひとつとしてしばしば挙げられる。これはF2に限った話ではないが、ワンメイクカテゴリーは同じ車両を使うためドライバーの実力勝負だと勘違いされやすい。しかしシャシー・エンジンの個体差や、それを扱うチームの力量など、変数は非常に多い。

宮田も以前から、F2は「難しい」カテゴリーだと話してきた。マドリードで優勝を飾った際には、予選パフォーマンスの向上が見られたと明かしていたが、残り2ラウンドに向けての見通しは明るいのかと尋ねると、こう答えた。

「F2に関しては……ちょっと難しいですね」

「なぜそんなに難しいのかを説明するのは、ここでは時間が足りないくらいですが、（残り2ラウンドに向けては）色んな要素が絡んでくるので正直分からないです」

Ritomo Miyata, Hitech TGR

写真: Getty Images

「ただ、いちドライバーとしてしっかり準備して、悔いなくやりたいです。F2に出たことで、自分のキャリアも色々と見えた部分もあります。辛いこともいっぱいありましたが、諦めずに戦ったからこそ優勝もできました」

「F2はレースウィークでのパフォーマンスがどうなるかは読めないので、その中で自分のやれることをやりたいです」

今季F2のハイテックで宮田のチームメイトであるコルトン・ハータも、インディカー・シリーズではランキング上位の常連だった。そしてF1のシミュレータや旧車テストでもパフォーマンスを出せているというが、対してF2では「理由は分からないけど、ペースがまったくない」として大苦戦。ランキング19番手に沈んでおり、F1のFP1に出走することで、F1参戦に必要なスーパーライセンスポイントを集めようとしている。

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F2がいかに複雑なカテゴリーであるかは、ハータとチームメイトになったことで改めて強く実感するようになったと、宮田は言う。

「僕らはある意味、上のカテゴリーから下に降りてきたようなものです。クルマのパフォーマンスという意味でも、タイヤのパフォーマンスという意味でもです」

「ただ、F1を目指す上ではF2を通らないといけないという試練もあります。もちろん、先週末F1にデビューした平川（亮）選手のような（F2を経由しない）キャリアで活躍できるという証明ができれば、F1を目指す上でどんなキャリアでも通用するという証明にもなると思いますが」

「F2には色んな要素がありますが、今年コルトン選手と組めたことでそれがより明確になりました。アメリカであれだけ活躍した彼でも苦戦するカテゴリーですから、正直実力だけでは難しいカテゴリーだと思います」

来シーズンに向けては、坪井翔がプレマからF2に参戦するのではないかともっぱらの噂であり、それに伴って宮田は国内カテゴリーに戻るのではないかと見る向きもある。来季のことについて宮田に尋ねると、もちろん進路について明言をすることはなかったが、たとえ国内に戻ることになったとしても、世界、つまりF1に向けた挑戦は諦めることはないと語った。

また、具体的な取得の流れや時期など詳細については確認できていないが、宮田はF1参戦に必要なスーパーライセンスを既に発給されている模様。これが事実であれば、たとえ来季国内カテゴリーに移ったとしても、その夢の続きを描くことは十分可能かもしれない。

「（来季について）現段階でハッキリと言えることはないですが、色々と模索中です」

今週末はスーパーGTに助っ人参戦

写真: Masahide Kamio

「ファンの皆さん、僕を応援してくださる皆さんに伝えたいのは、もし僕が日本に戻ったとしても……もちろん日本でレースがしたい気持ちはありますが、日本に戻りたいという意思で戻るわけではないということです」

「まだまだ世界で戦いたいです。F2で3年やってきて、辛い結果しかなかったですが、諦めてないです」

「自分に足りないものはあったし、でも自分ひとりではできないことも多かったのも事実。日本に帰ったとしても、世界に行くのを諦めたというわけではないことはお伝えしたいです」

そう語る宮田の眼光は、今も力強い。国内レースで栄華を極め、F1の夢を口にしていたあの時と何も変わっていない。

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