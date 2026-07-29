レッドブルPU、1年目のシーズン前半は予想を上回る結果に「これがどれほど途方もない挑戦だったかを言葉で表すのは難しい」
F1ハンガリーGPでレッドブル・フォード・パワートレインズの4台すべてがトップ10入りを果たしたことを受け、レッドブルとフォードが組んだプロジェクトの1年目の前半は期待を上回るモノだったと言えるだろう。
元レッドブルのメカニックであり、レッドブルのインフルエンサーとして活躍するカラム・ニコラスは、レッドブルのフォード・パワートレインズ・プロジェクトは、内部の予想を上回る結果を残したという。
2026年から導入されたF1新レギュレーションで、内燃エンジンと電動パワーの比率がおよそ50対50となった。それに合わせ、レッドブルはフォードとのワークスパートナーシップのもと、自社製パワーユニットの開発・製造という大きな挑戦に踏み切った。
そのため、2026年シーズン開幕時のレッドブルには多くの未知数があった。しかし、ハンガリーGPでは、そのパワーユニットの信頼性と性能が改めて証明されることになった。レッドブル・フォード製パワーユニットを搭載する4台すべてがトップ10フィニッシュを果たしたのである。
チーム公式ポッドキャスト『Talking Bull』で、ニコラスは次のように語った。
「このパワーユニットで自分たちが挑んだことが、どれほど途方もない挑戦だったかを言葉で表すのは難しい」
「8月の夏休み前最後のレースを終えた時点で、レッドブル・フォード・パワートレインズを搭載する4台すべてがトップ10でフィニッシュした。このプロジェクトは、ここまでのところ信じられないほどの成功と言っていい」
「これは周囲が僕たちに期待していたレベルをはるかに上回る結果だし、正直に言えば、自分たち自身が今年達成できると思っていた以上の成果でもある」
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Photo by: Liam Fabre
また、シーズン開幕前に想定していた以上にトラブルが少なかったことも強調した。
「もっと多くの“想定外のトラブル”に見舞われると予想していた。でも、実際に発生した問題には迅速かつ的確に対応できた。さらにマシンにはアップデートも投入し、それが大きな違いを生み出しているようだ」
「もちろん、まだ解決しなければならない課題は残っている。でも、ここまで積み重ねてきた結果を見れば、その成果は明らかだ。予想通り、ひどい週末もいくつかあった。それは当然想定していたことだった。でも、このハンガリーGPのような週末を迎えられたのは本当に大きい。今年は学びのシーズンになると考えていたわけだからね」
夏休み前の時点で、レッドブルはコンストラクターズランキング4番手の177ポイント。首位は379ポイントのメルセデスで、フェラーリが307ポイント、マクラーレンが220ポイントでそれぞれ2番手、3番手につけている。
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