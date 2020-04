Road to F1〜夢への道のり〜：バルテリ・ボッタス編

ボッタスは17歳でカートを卒業し、2007年からシングルシーターのシリーズにデビュー。同年はコライネン・ブロス・モータースポーツからフォーミュラ・ルノー2.0 NECに参戦した。この年ボッタスはルーキーながら2勝を挙げてランキング3位を獲得したが、タイトルはフランク・ケシェル(2018年までGTレースのシルバードライバーとして活躍)に奪われた。

2008年、ボッタスはモトパーク・アカデミーからフォーミュラ・ルノーのふたつのシリーズに参戦した(ユーロカップ・フォーミュラ・ルノー2.0&フォーミュラ・ルノー2.0 NEC)。前者ではダニエル・リカルド(現ルノーF1)やアンドレア・カルダレッリ、ロベルト・メリと激しいタイトル争いを展開し、見事チャンピオンに。参戦2年目となった後者では完全に敵なし状態となり、参戦14レース中12勝を挙げてチャンピオンとなった。この時のランキング2位は、現在フォーミュラEで活躍中のアントニオ・フェリックス・ダ・コスタである。

前年の活躍が認められたボッタスは2009年、名門ARTグランプリからユーロF3への参戦をスタートさせる。参戦初年度となったこの年は優勝こそなかったものの、コンスタントに表彰台フィニッシュを重ね、ルーキー最上位のランキング3位となった。なお、この年のチャンピオンはボッタスと同じく2013年にF1デビューを果たすジュール・ビアンキだった。

また、ザントフールトで行なわれたF3マスターズでは優勝、マカオグランプリでは5位に入るなど見せ場を作った。

この年もARTからユーロF3に参戦。2勝を挙げるが、2年連続でランキング3位に終わってしまった。ボッタスをランキングで上回ったふたりは、アドアルド・モルタラ、マルコ・ヴィットマンだった。彼らは現在もレーシングドライバーとしてフォーミュラEやDTM(ドイツ・ツーリングカー選手権)などで活躍中だ。

Valtteri Bottas celebrates victory in the race and winning the drivers championship on the podium wi

Photo by: GP3 Series Media Service