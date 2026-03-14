F1中国GP予選速報｜アントネッリ、ベッテルが持っていた最年少ポール記録更新！ メルセデスはまたもフロントロウ独占
F1第2戦中国GPの予選は、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが最年少記録を更新するポールポジションを獲得した。
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
F1第2戦中国GPの予選が行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがポールポジション。セバスチャン・ベッテルが持っていた最年少記録を更新した。
スプリントフォーマットでの開催となる中国GP。各チームは午前に行なわれたスプリントレースを経て、マシンをアジャストする機会を得た上で、決勝レースのスターティンググリッドを決める予選に挑んだ。
Q1はシャルル・ルクレール（フェラーリ）がトップ、Q2はアントネッリがトップ通過した。
Q3開始直後、メルセデスのジョージ・ラッセルがコース上でストップ。再始動はできたものの、ギヤシフトができないと訴えてピットに戻った。
チームメイトがトラブルに見舞われる中、アントネッリは最初のアタックで暫定トップに立つと、2回目のアタックで1分32秒064を叩き出した。
ライバルたちはこのタイムに届かず。最後にトラブルを解決したラッセルがアタックするも、アントネッリに0.222秒およばずアントネッリが初ポールポジション獲得。開幕戦に引き続き、メルセデスがフロントロウ独占となった。
3番手にはルイス・ハミルトン（フェラーリ）、4番手にはルクレールが続いた。
これでアントネッリは、セバスチャン・ベッテルが2008年イタリアGPで記録した、21歳72日での最年少ポールポジション記録を、19歳201日に更新してみせた。
アストンマーティン・ホンダ勢は、Q1で2台がノックアウト。フェルナンド・アロンソが19番手とキャデラック2台を上回った一方、ランス・ストロールはバルテリ・ボッタスの後ろ、21番手となった。
F1第2戦中国GP：予選
|順位
|ドライバー
|#
|シャシー
|エンジン
|タイム
|タイヤ
|平均速度
|1
|アンドレア・キミ アントネッリ メルセデス
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
1'32.064
|213.151
|2
|ジョージ ラッセル メルセデス
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.222
1'32.286
|212.638
|3
|ルイス ハミルトン フェラーリ
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.351
1'32.415
|212.342
|フルリザルトを見る
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