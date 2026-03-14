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F1中国GP予選速報｜アントネッリ、ベッテルが持っていた最年少ポール記録更新！　メルセデスはまたもフロントロウ独占

F1第2戦中国GPの予選は、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが最年少記録を更新するポールポジションを獲得した。

編集:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

　F1第2戦中国GPの予選が行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがポールポジション。セバスチャン・ベッテルが持っていた最年少記録を更新した。

　スプリントフォーマットでの開催となる中国GP。各チームは午前に行なわれたスプリントレースを経て、マシンをアジャストする機会を得た上で、決勝レースのスターティンググリッドを決める予選に挑んだ。

　Q1はシャルル・ルクレール（フェラーリ）がトップ、Q2はアントネッリがトップ通過した。

　Q3開始直後、メルセデスのジョージ・ラッセルがコース上でストップ。再始動はできたものの、ギヤシフトができないと訴えてピットに戻った。

　チームメイトがトラブルに見舞われる中、アントネッリは最初のアタックで暫定トップに立つと、2回目のアタックで1分32秒064を叩き出した。

　ライバルたちはこのタイムに届かず。最後にトラブルを解決したラッセルがアタックするも、アントネッリに0.222秒およばずアントネッリが初ポールポジション獲得。開幕戦に引き続き、メルセデスがフロントロウ独占となった。

　3番手にはルイス・ハミルトン（フェラーリ）、4番手にはルクレールが続いた。

　これでアントネッリは、セバスチャン・ベッテルが2008年イタリアGPで記録した、21歳72日での最年少ポールポジション記録を、19歳201日に更新してみせた。

　アストンマーティン・ホンダ勢は、Q1で2台がノックアウト。フェルナンド・アロンソが19番手とキャデラック2台を上回った一方、ランス・ストロールはバルテリ・ボッタスの後ろ、21番手となった。

 

F1第2戦中国GP：予選

全スタッツ
 
順位 ドライバー # シャシー エンジン タイム タイヤ 平均速度
1 Italy アンドレア・キミ アントネッリ メルセデス 12 Mercedes Mercedes

1'32.064

   213.151
2 United Kingdom ジョージ ラッセル メルセデス 63 Mercedes Mercedes

+0.222

1'32.286

   212.638
3 United Kingdom ルイス ハミルトン フェラーリ 44 Ferrari Ferrari

+0.351

1'32.415

   212.342
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