フェルスタッペン、文句は言うけどモチベーションは変わらず？ レッドブル代表「彼の貢献は、昨年と変わらない」
レッドブルのローレン・メキーズ代表は、マックス・フェルスタッペンが新マシンに批判しているにもかかわらず、モチベーションについては心配していない。
Max Verstappen, Red Bull Racing
写真：: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images
レッドブルのチーム代表であるローレン・メキーズは、マックス・フェルスタッペンが2026年のF1規則に不満を抱いているにもかかわらず、いつものようにあらゆる分野でチームに改善を促していると主張している。
フェルスタッペンは、電力に大きく依存し、フロントとリヤの両ウイングが稼働する新しいF1マシンに対して、最も声高に批判している。
フェルスタッペンはプレシーズンテスト中に2026年のF1マシンを「ステロイドを投与されたフォーミュラE」と表現したことで話題となったが、シーズン開幕戦のオーストラリアGPでも批判コメントを繰り返した。
予選で限界までプッシュしたときのマシンの挙動について「まったく空虚」だと感じたフェルスタッペンは、ドライバーやファンの間で規則に関する幅広い懸念が広がっていることを理由に、FIAにも行動を起こすよう求めた。
これらの発言により、2028年シーズン末にレッドブルとの契約が終了した際に彼がF1から引退する可能性があるとの憶測がさらに高まった。
Max Verstappen, Red Bull Racing crash
Photo by: Getty Images
しかしメキーズ代表は、フェルスタッペンのレッドブルでのモチベーションは変わっていないと感じており、彼が舞台裏で働き続けていることが彼の献身の証拠だと指摘した。
フェルスタッペンが現行世代のF1マシンを運転し続けるモチベーションについて懸念はないかと問われると、メキーズ代表は次のように答えた。
「いいや、ない。彼が我々のチームにいる時、チームとの関係性に関して言えば、彼があらゆる細部にまでどれほど熱心に取り組んでいるか、そしてあらゆることに対するフィードバックがどれほど正確であるかという点において、昨年と比べて全く違いはないんだ」
「だから、彼は我々と報告し合ったり、一緒にパフォーマンスを追い求めたりするときには、自分の個人的な好みを脇に置くことができるんだ」
F1の新しいパワーユニット（PU）は電気エネルギーの重要性が大幅に高まっており、オーストラリアGPではハードブレーキングゾーンのないセクションが長いため、ドライバーがアクセルを踏み続けているにもかかわらず、MGU-Kによる発電を行なってスピードが下がっているシーンも多く見られた。
フェルスタッペンがF1の新世代マシンについて最終的に考えを変える可能性について問われたメキーズ代表は、まずは様々なサーキットでマシンのパフォーマンスを確かめることが重要だと答えた。しかし、改善が必要だと感じた場合、チーム、F1、そしてFIAが協力して変更を加える可能性を否定はしなかった。
「マックスはスポーツを大切に思っているし、改善点について多くの意見を我々に与えてくれていると思う」
「我々はそれに耳を傾けている。スポーツとして、チーム間、そしてFIAとF1の間で、今後の方向性を探るために話し合いを進めている」
「ここ（アルバートパーク）は明らかに（エネルギー管理が）最も難しいコースの一つだ。中国GPの後、エネルギー消費が少ないコースで走ることでどれだけの違いが出るかを見るのは興味深いだろう。そして、もし改善すべき点があれば、スポーツとして我々は必ずそれを実現する方法を見つけるだろう」
