サウジアラビア政府、テロに屈してはならないがF1が標的となれば「迷うことなく中止していた」と説明

サウジアラビア政府は、グランプリ開催地付近でのテロ事件発生を受け、F1がその標的になった場合は「迷うことなく中止していた」と説明を行なった。

テロが発生したのは現地3月25日(金)。サウジアラビアGPを開催するジェッダ市街地サーキットから約16kmも離れていないジェッダ国際空港付近の国営石油企業アラムコの施設に対し、イエメンやサウジアラビアを標的にテロ活動を行なう武装組織フーシ派がミサイル攻撃を行なった。

サーキット付近でのテロ事件とあり、パドックではグランプリを続行するかどうかの可否を問う緊急会議がF1のフリー走行2回目を前に開かれた。セッション終了後にも再び会議が開かれ、FIAとF1、チームとドライバーがサウジアラビア政府と話し合いを行なった。

現状把握や安全対策の詳細の共有が行なわれた結果、グランプリの続行が決定した。

サウジアラビア政府のスポーツ担当大臣であるアブドゥル・アジーズ・ビン・トルキ・アル=ファイサル皇太子は、グランプリの続行は監視活動を行なう安全保障機関の詳細情報に基づき下されたモノであり、主催側が潜在的リスクを無闇矢鱈に無視することはないと説明した。

「全ての安全保障機関が、安全性の観点から、あらゆる脅威に対して最高レベルの警戒態勢を敷いていた」と、motorsport.comを始めとした一部メディアにアル=ファイサル皇太子は語った。

「脅威はどこから来るのかを24時間体制で監視を行なっており、そのためにどう対策すべきかを理解している」

「このようなイベントを開催するにあたり、警戒度は非常に高くなっている。メディアが集まり多くの人も訪れるため、注目を集めていることは分かっている。そのことは、最初から理解していた」

「今回発生した攻撃を見ると、(ジェッダ)郊外で起きたことだった。燃料タンクが燃え、死傷者もなかった。実はその時、私が乗る飛行機は空港に着陸したところだった」

「もし(F1に対し)脅威が向けられたのであれば、レースは中止になるが、脅威はなかった。それは皆で話し合ったことだ」

