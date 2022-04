サウジアラビア政府、2023年のF1開催に向けて改善に意欲的「最高のレースを提供するためここにいたい」

Listen to this article

サウジアラビア政府は、2023年のF1開催に向けての改善に意欲を見せている。

F1 2022年シーズンの第2戦サウジアラビアGPの金曜日、開催地のジェッダ市街地サーキットから約16kmも離れていない場所にある国営石油企業アラムコの石油施設がミサイル攻撃を受けた。FIAやF1、F1チームとドライバーは、政府の関係者を交えてサウジアラビアGP続行の是非を問う協議を行なった。

チーム代表は当局から提供されたサーキットの安全対策に関する説明に納得し、ドライバーたちはフリー走行2回目終了後の夜に4時間に渡るミーティングを実施し、グランプリの継続に同意した。

F1側は、今後数週間のうちにサウジアラビアGPで発生した事件やF1が進むべき方向性についてF1チーム、ドライバーと協議することを約束した。今回の件を受け、サウジアラビアGPがカレンダーから外れる可能性も浮上したが、F1側は残留を強く望んでいる。

そのため会議では、グランプリ継続の可否よりも、サーキットの安全対策や、サウジアラビア当局が2023年以降の開催に向けて取り組む改善施策などをF1チームやドライバー側に説明することが目的となっているようだ。

サウジアラビア政府は2022年のレースから学び得ることができる点は多いとして、来シーズンのF1開催に向けた改善に意欲的な姿勢を見せている。

サウジアラビア政府のスポーツ担当大臣であるアブドゥル・アジーズ・ビン・トルキ・アル=ファイサル皇太子は、motorpsort.comを含む一部メディアに対して次のように語った。

「詳細についてはまだ調べていない。しかし、我々は議論を行なうことにオープンだ」

「腰を落ち着けて、どこに問題があったのか、どのような安全が足りていなかったを調査することにね」

「彼らが何を望んでいるにせよ、我々は世界のどこよりも良いF1を開催するためここにいるのだ」

「我々は彼らとオープンな話し合いを行なう予定だ。彼らのフィードバックや彼らの懸念を確認するつもりだ。我々は彼らに全てを見せるつもりだ」

