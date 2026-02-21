レッドブルF1の”4連覇コンビ”がル・マンに殴り込み！？ ベッテル、フェルスタッペンとの参戦を話し合い
セバスチャン・ベッテルは、マックス・フェルスタッペンと将来ル・マン24時間レースでチームを組むことを話し合ったことを明らかにした。
Sebastian Vettel, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
写真：: Simon Galloway / Motorsport Images
4度のF1チャンピオン、セバスチャン・ベッテルは、将来マックス・フェルスタッペンとともにル・マン24時間レースに出場することを示唆した。
2022年シーズン末にF1から引退したベッテルは、フェルスタッペンと定期的に連絡を取り合っており、適切な時期が来たらル・マン参戦を視野に入れていることを認めたのだ。
「マックスとは定期的に連絡を取り合っており、数年前に機会があれば一緒にル・マンを走ろうと話し合った」とベッテルはスカイ・スポーツ・ドイツに語った。
フェルスタッペンも、バーレーンでのプレシーズンテスト中に、ベッテルと共に伝統のル・マン24時間レースに参戦する可能性について尋ねられ、ポジティブな返答をした。
「ああ、ぜひやりたいね。でももちろん、勝利を争えることが条件だ。それには適切なチームに所属している必要がある」
「だから現時点ではいつ実現するかを言うのは少し難しい。でもフェルナンドは75歳までレースを続けると聞いたこともあるし、僕たちがいつか一緒にレースをする時もくると確信しているよ」
Max Verstappen, Red Bull Racing, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
記者会見にフェルスタッペンとともに出席したアロンソもチーム加入に意欲的だが、それは「十分に準備」できればの話だと付け加えた。
2025年にGT3車両でのレースデビューをし、初の耐久レースで優勝を果たしたフェルスタッペンは2026年のニュルブルクリンク24時間レースに出場する目標を掲げている。
フェルスタッペンはバーレーンでメディアに対し、「（ニュル24時間に）場したい。実現に向けて準備を進めているが、まだ確定ではない」と語った。
「主催者が（準備レースの）日程を変更してくれたのは素晴らしい。僕が出場するなら、長年レースに出場していて経験豊富な選手たちと比べて、準備として1レースは必要だと思う。それに僕にとっては、ノルドシュライフェでまだ運転したことのない新しいマシンで走ることになるので、手順を学ぶだけでも1レースは必要だと思う」
「ピットストップやドライバー交代といった作業は、普段はやらないんだ。だから、そういった細かい作業も含めて、24時間レースに出場できる可能性に備えてしっかり準備しておきたい」
ベッテルとフェルスタッペンが組んでル・マンに出場するとなれば、これまで以上に大きな注目を集めるのは間違いないだろう。そこにトヨタと共に2度ル・マンを制したアロンソが加われば鬼に金棒だが、昨年までならそれは、いつか実現するかもしれない夢物語だったかもしれない。
しかしフェルスタッペンがF1の新レギュレーションを声高に批判している今、思ったよりも早くそれが実現する可能性も否定できない。
記事をシェアもしくは保存
F1ドメニカリCEO、”今のF1面白くない”発言のフェルスタッペンが早期引退する可能性を完全否定「彼はF1を愛しているが、言いたいことを言うんだ」
「F1がフォーミュラEに近づくのは望んでいない」フェルスタッペン、2026年の新ルールにやっぱり不満
レッドブル、現行F1マシン猛批判のフェルスタッペン”早期引退”を懸念せず「彼はこの規則をマスターし、それを活かす存在だ」
最新ニュース
レッドブルF1の”4連覇コンビ”がル・マンに殴り込み！？ ベッテル、フェルスタッペンとの参戦を話し合い
F1ドメニカリCEO、”今のF1面白くない”発言のフェルスタッペンが早期引退する可能性を完全否定「彼はF1を愛しているが、言いたいことを言うんだ」
我々は不利な状況に置かれた……アストンマーティンF1、テスト最終日に僅か6周。開幕まであと僅か「やるべきことは非常に多い」
アストンマーティン・ホンダ、ライバルの半分以下の周回数しかできず開幕戦に。ストロール「自分たちの望むレベルに達していないのは明らか」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。