今年のF1もすごいぜ！　ドメニカリCEO、新レギュレーションへの懸念払拭に注力「まだ開幕もしてないんだ。パニックにならないで」

バーレーン プレシーズンテスト後半
MotoGPブリーラムテスト初日｜アレックス・マルケスが最速マーク。兄マルクは2度転倒……ヤマハ下位に沈む

ブリーラムテスト
ピアストリ、マネジメント体制を一部変更。ウェーバーはサーキットに帯同せず「特に何かあったわけじゃないよ！」

バーレーン プレシーズンテスト後半
2026年のスーパーフォーミュラは計24台に！　『Buzz MK Racing』が発足、元F2戦士スタネックを起用

2026年のF1勢力図が見えてきた！？　テストのベストタイム＆周回数データ総覧。メルセデスとフェラーリが主役か……アストン・ホンダ大苦戦

Bahrain Pre-Season Testing Session 2
アプリリア、バニャイヤ獲得に向け猛プッシュ。ヤマハとの契約争いに勝てるか？

テスト最速フェラーリ、しかしあくまで慎重……ルクレール「他のチームは実力を隠している」

Bahrain Pre-Season Testing Session 2
2026年のF1”持続可能燃料”は、技術開発の大戦争に！　分子レベルまでクローズアップして開発……マシンの軽量化にも繋がる？

F1 バーレーン プレシーズンテスト後半

今年のF1もすごいぜ！　ドメニカリCEO、新レギュレーションへの懸念払拭に注力「まだ開幕もしてないんだ。パニックにならないで」

F1のステファノ・ドメニカリCEOは、2026年の新レギュレーションに関して様々な騒動が起きていることを「理解できない」と語り、FIAと各チームは、今後発生すると思われる問題を解決するだろうと語った。

Filip Cleeren
Filip Cleeren
編集:
F1 CEO Stefano Domenicali walks in the paddock

　F1のステファノ・ドメニカリCEOは、ファンに対してメッセージ。2026年から導入された新レギュレーションに関して、冷静になるように呼びかけた。

　2026年シーズンに向け、F1はレギュレーションが大きく変更。その中心となっているのは、電動エネルギー使用量の拡大と、持続可能燃料の採用である。これにより、アウディやゼネラルモーターズ（GM／キャデラック）、そしてフォードがF1に新たに参入し、昨年まではHRCとしての参戦だったホンダも、ホンダ本体での参戦を復活させることに繋がった。

　しかしパワーユニット（PU）における電動エネルギー使用量の拡大により、ドライバーたちは昨年まで以上に細かいエネルギーマネジメントをする必要性に迫られている。つまり、予選であったとしても、ただ全開で走ればいいというものではない。全開で走り続ければ途中で電気エネルギーが足りなくなってしまい、ラップタイムの面では足を引っ張ってしまう可能性がある……つまりアタックラップ中でも、電気エネルギーを節約し、さらに極力回生する必要があるわけだ。

　マシンが小型・軽量化されたことで、マシンが俊敏になったという点は好評であるものの、このエネルギーマネジメントに関しては懸念・不満といったネガティブな声が数多く聞かれるようになった。しかもオーバーテイクはより難しくなったのではないかと言われていて、MGU-Hがなくなったことでターボのコントロールが難しくなり、スタートでも失敗するドライバーが数多く出るのではないかとも言われている。

　FIAとFOMはよりいいレースにするために、必要に応じて調整を行なう余地を残している。しかしF1のドメニカリCEOは、まだ開幕戦も行なわれていない段階で、新レギュレーションに過剰に反応すべきではないと語る。

「私はそういった不安は感じていない。だから冷静さを保つ必要があるよ。なぜなら新しいレギュレーションで何かが起きると、いつも全てが間違っているのではないかという懸念が、常に生じるからだ」

　ドメニカリCEOはそう語った。

「F1委員会では、こうしたエネルギー不足の問題に対処するための解決策を議論するために、オープンな議論が重ねられたきた。それは保証する。開幕前には、過剰な反応を避けるための会議を開く予定だ。過剰な反応は避けなければいけない、それは明らかだ。我々は新たな旅に踏み出したばかりだから、冷静さを保つ必要があるのだ」

「もし何か有益ですぐにでも実行できるモノがあれば、FIAは非常にオープンなアプローチを取っており、チームも同様の姿勢で、解決・修正が必要なこういう問題を、最終的に解決しようとしている」

　ドメニカリCEOは、オーバーテイクが少ないのではという懸念を否定。新世代のマシンは、前の世代のマシンと同様に、観戦する者を楽しませることができると断言する。

「一体なぜそんなにパニックになっているのか理解できない。素晴らしいレースになるだろうし、アクションもたくさんあるだろう」

　そうドメニカリCEOは説明する。

「先ほども言ったように、慎重さは常に私のスタイルの一部なんだ」

「いずれにしても、何かが私たちの期待通りではない場合には、責任者、技術担当者、そしてFIAと話し合い、解決策を見つけることがこのスポーツに寄せられている信頼性だと思う」

「ファンの皆さんには、今年のF1も信じられないようなモノだということを改めてお伝えしたい。というのも、私はただ、ファンからの目線で外から見るために、サーキットにいたんだ。スピードも音も、以前と違いは感じられなかった」

「もちろん、洗練されたファンの皆さんならば、特定の状況における音の違いを理解するだろう。しかし99.9%のファンは、それを感じることはないと思う。それは不可能だ。だからこそ、その点については前向きに考えたいと思っている」

「そして先ほども申し上げたように、もし何か修正しなければいけないことがあれば、システムとして共に行動できる時間と手段があるはずだ」

