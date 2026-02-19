レッドブル、現行F1マシン猛批判のフェルスタッペン”早期引退”を懸念せず「彼はこの規則をマスターし、それを活かす存在だ」

2026年のF1に参戦する22人のドライバーのうち、最も声高に新世代F1マシンに対する批判を叫んでいるのが、レッドブルのマックス・フェルスタッペンだ。しかしレッドブルのチーム代表であるローレン・メキーズは、フェルスタッペンが早々にF1引退を決断するとは考えていない。

フェルスタッペンは2026年のF1について、『ステロイドを投与したフォーミュラEみたいだ』などと発言して批判。シミュレータで走らせるのも嫌っていた時期もあったと明かしている。

その理由は2026年のF1マシンのフィーリングが、フェルスタッペンの好みに全く合わなかったからだ。全開で走らせることができるシーンは少なく、今まで以上にエネルギーマネジメントに注力することが最速への最短距離……これがフェルスタッペンが求めるレーシングカーとはかけ離れていたということであろう。

この発言により、フェルスタッペンのF1への愛情が、早々に冷めることになるのではないかという憶測が飛び交っている。実際フェルスタッペンは、この新しいレギュレーションは、自身がF1に長く留まることに「何の役にも立たない」と認め、他のカテゴリーに参戦して、サーキットの横でバーベキューを楽しむ方がマシだとさえも語った。

しかしレッドブルのメキーズ代表はmotorsport.comの取材に対し、フェルスタッペンがF1を去ることを心配してはいないと語った。

「その質問に対する簡潔な答えはノーだ。全く心配していない」

メキーズ代表はそう語った。

「昨年、彼が異なるモデルのマシンに乗り換えた時……つまり、シミュレータで25年マシンから26年マシンに乗り換えた時に話したことを覚えている。その違いはとても大きかったから、彼が25年モデルに集中することを決めたのは、当然のことであるように思う」

「しかし現実には、このレギュレーション上での課題は非常に大変なモノだ。チームにとっても、パワーユニットメーカーにとっても、そしてドライバーにとってもだ。それぞれ状況は異なるが、いずれも我々が情熱を注いでいることなんだ。これらの課題を克服し、見つからないと思っていた解決策を見つけようとすることなど……これこそが、我々が好きなことでもある。マックスの助けを借りて、それをまさに実現するつもりだ」

そしてメキーズ代表は、むしろフェルスタッペンは、この新レギュレーションの複雑さを理解し、最終的に最も有利に活用できる存在であると確信している。

「いずれ彼は、以前のレギュレーションの時と同じように、このレギュレーション、そして技術的な詳細やトリックをマスターする、最高のドライバーになるだろうと私は確信している」

ただメキーズ代表は、現時点でレッドブルは、勢力図のトップにいるとは考えていない。開幕戦では、良くて4番目だろうと、メキーズ代表は示唆する。

「残念ながら、我々はベンチマークとなる存在ではない。だから、やるべきことは山積みだ」

そうメキーズ代表は言う。

「トップグループからはかなり後れを取っているのは間違いないだろう」

「私は推理ゲームに参加するつもりはない。でもメルセデス、フェラーリ、マクラーレンの3チームが、そのトップグループに該当すると考えている。現時点では彼ら3チームが、我々よりもかなり速いと考えている」