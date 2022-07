ハース代表、シューマッハーはF1初入賞も”ハードルのひとつ”と冷静「今後は入賞しないと批判される」

Listen to this article

ハースのミック・シューマッハーは、F1イギリスGPで8位入賞。参戦31レース目にしてようやく初優勝を果たした。彼の肩にのしかかっていた初入賞のプレッシャーからは解放されたものの、これから先は入賞を逃せば批判に晒されると代表のギュンター・シュタイナーは語っている。

イギリスGPの結果について、シュタイナーはmotorsport.comに次のように語っている。

「この結果は、彼にちょっとした弾みをつけるだろうし、自信にも繋がるはずだ」

「そして、これはひとつのハードルに過ぎない。ただ、今注目すべきは今のプレッシャーがなくなり、彼がポイントを獲得できなければ、批判されることになるということだ」

「ある人には理解できないことだ。外からどう思われるかを常にコントロールすることなど不可能だ」

「彼らは人間だし、他にも素晴らしいドライバーは19人もいる。良いマシンを持っているチームも9つある」

「これはスポーツだ。毎レースポイントを稼ぐことを期待すべきではない。そうなれば、入賞できなければ批判されることになる。おだてて、また貶すというようなことをしてはならない」

Mick Schumacher, Haas F1 Team, celebrates with his team after securing his first points in F1

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images