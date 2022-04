F1チーム間の技術共有は不公平？　姉妹チームvsプライベーターの埋まることのない“溝”

Listen to this article

F1では、上位の“Aチーム”とそこから技術共有を受ける“Bチーム”との関係に対して、プライベーターないし他チームと協力関係を持たないチームが度々不満を呈してきた。そしてチーム代表の中からは、FIAに対し技術共有レギュレーションの変更を求める声も聞こえてくる。

この議論が2022年に再び加熱する要因となったのは、今年印象的なシーズンスタートを切ったハースだ。昨年コンストラクターズランキング10位に沈んでいたチームが、第3戦を終えた時点で7番手に浮上。開幕戦ではケビン・マグヌッセンが5位入賞を果たしている。

基本的に全てのパーツをチーム内で製造しなくてはならないという原則を持つF1(それがコンストラクターと呼ばれる所以)ではあるが、コスト削減を目的として「トランスファラブル・コンポーネント(TRC)」という他チームへの譲渡が許されているパーツも存在する。代表例として、クラッチやギヤボックス、フロント・リヤサスペンションシステムなどが挙げられる。

ハースは2016年のF1参戦以降、フェラーリからレギュレーションで許される範囲で可能な限りのパーツを購入してきた。小規模ながらも、アウトソーシングを活かしてF1を戦うという戦略を取ってきた。

さらにハースは、イタリア・マラネロにあるフェラーリのファクトリーの近くにデザインオフィス“ハース・ハブ”を設置し、フェラーリのシャシーエンジニアリングの責任者を務めたシモーネ・レスタを始め多くのフェラーリスタッフを迎え入れるなど、これまで以上に関係は密接になっている。

しかしその関係の深さから、移動したスタッフの頭の中にある知的財産までもが共有されているとして、ハースが完全に独立した“コンストラクター”たり得ないのではないかと疑問視するライバルチームもいる。

FIAはハースとフェラーリのパートナーシップに問題はないと認めているものの、将来的に技術共有のレギュレーションを厳しくするべきだという声もあるのだ。

メルセデスのトト・ウルフ代表は、2020年の“ピンクメルセデス事件”を引き合いに出し、こうした論争を終わらせるためにも変化が必要だと述べた。

「改革の必要があると思う。今のような議論や、ここ数日、数週間の論争をしなくて済むからね。誰もが良いパフォーマンスを発揮する資格があるし、良い働きをした際は称賛を受けるべきだ」

