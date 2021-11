F1のTV放送はもっと面白くできる？　メルセデス「まだまだ多くのデータを活用できるはず」

F1は近年、アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)との提携により、タイヤの摩耗、マシン開発、ドライバーのパフォーマンスなどの分野に焦点を当てた、より詳細なデータ分析をテレビ放送で提供している。

当然のことながら、ライバルに対してどんなアドバンテージを持っているのか秘密を明かさないよう、各チームはどんな情報を提供するかについて慎重になっている。

しかし、メルセデスのレースサポートチームのリーダー兼テストエンジニアであるドム・リーフスタールによると、チームは性能面での優位性を失うことなく、より詳細な情報を提供することができるはずだという。

motorsport.comは、今季のF1第17戦アメリカGPの期間中、イギリス・ブラックリーにあるメルセデスのレースサポートルームへの貴重な取材を許可された。ここでは、チームの知られざるヒーローたちがレッドブルとの熾烈な争いを支えている。

リーフスタールは、レースサポートルームの運用を監督する立場にあり、チームの全データチャンネルにアクセスすることができる。

しかし彼は、育児休暇中にテレビ放送でF1を見た際、ファンにもっと多くのデータを提供するチャンスがあると感じたようだ。

「ファンや一般に向けて、あるいは解説者やレースについて話をしている人たちに、提供できるデータはまだまだたくさんある。視聴者がストーリーをより深く理解し、背景にあるものを理解するのに役立つはずだ」

「もし、より多くのデータが利用可能で、データの読み方や説明の仕方を理解している人がいれば、実際に起こっていることをより良く見せることができる」

Stoffel Vandoorne, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and James Allison, Technical Director, Mercedes AMG, in the garage

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images