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ダブルイエローが出なかったって？　信じられない！　フェルスタッペン憤慨。FIAが説明「通常の手順通りだ」

F1オーストリアGPの予選Q3で、レッドブルのマックス・フェルスタッペンがクラッシュ。この時即座にダブルイエローが掲示されなかったことを知ったフェルスタッペンは「信じられない」と語った。

Ronald Vording
Ronald Vording
編集:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Peter Fox

　マックス・フェルスタッペン（レッドブル）は、F1オーストリアGPの予選Q3でクラッシュした後、すぐにダブルイエローとならなかったことについて「信じられない」と語った。これについてFIAは、標準的な手順に従っただけだと説明している。

　フェルスタッペンはポールポジションを狙って予選Q3の最終アタックに挑んだ。しかしターン9への進入でコントロールを失ってスピン。タイヤバリヤにクラッシュした。

　予選後にメディアの取材に応じたフェルスタッペンは、このクラッシュは自身のミスだったと認めた。しかし自身のクラッシュの後、すぐにダブルイエローが振られなかったことについては疑問を抱いている。

　クラッシュした直後、黄旗1本だったことについてどう思うかと尋ねられたフェルスタッペンは「今はじめて聞いた。信じられない」と語った。

　FIAはこのことについて、標準的な手順に従い、フェルスタッペンがコントロールを失ったのを確認した時点で、コースマーシャルはすぐにイエローフラッグ1本を振ったと説明している。

　その後レースコントロールは、マシンが実際にタイヤバリヤに衝突した後、状況と危険度を評価し、ダブルイエローもしくは赤旗に切り替える必要があるかどうかを判断する。

　FIAによれば、今回のケースでも、最初にイエローフラッグが振られてから15〜20秒後に同様の判断が下されたという。しかしその前にアントネッリとラッセルは当該区間を通過したため、ダブルイエローの影響を受けることはなかった。

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