ハミルトン予選2番手の秘訣は“一時外出”？　初めての試みでリフレッシュ「どういうわけか調子を取り戻すことができた」

フェラーリのルイス・ハミルトンは、F1第7戦バルセロナ・カタルニアGPの予選で2番手を獲得。フェラーリ加入後初となるフロントロウを手にしたが、レースウィーク中には流れを変えるためのちょっとした工夫をしたのだという。

ハミルトンは予選Q1をトップで通過するなど好調で、Q3でもポールシッターのジョージ・ラッセル（メルセデス）とわずか0.064秒差の2番手タイムをマークした。昨シーズンにフェラーリに移籍してから苦しい戦いを強いられていたハミルトンにとっては、移籍後ベストの予選結果であった。

そのハミルトンもレースウィークの初日から順調だったわけではない。FP1はフェラーリのルーキードライバー起用義務消化のためディノ・ベガノビッチにシートを譲り、ハミルトンはFP2からの登場。しかも同セッションでは9番手に終わってしまった。さらに土曜朝のFP3でも5番手止まり……トップとの差はFP2よりは縮まったとはいえ、チームメイトのシャルル・ルクレールとの差は依然として0.5秒ほどあり、厳しい状況と言えた。

しかし、ハミルトンは予選で状況を一変させた。これについて彼は、予選までの間に一度サーキットを離れたことが良かったのかもしれないと語った。

「今回初めて、FP3と予選の間にサーキットを離れたんだ」

「『ここから離れないといけない』と思いながら、モーターホームに戻った。エンジニアとは電話でやりとりしていたけど、自分の中でリセットできるような場所に行ったんだ。そしたらどういうわけか調子を取り戻すことができた。とにかく、あれは効果があったよ」

今回フェラーリSF-26には大型のアップグレードが施されているが、ハミルトンがメルセデス勢に割って入りポールポジションを争うパフォーマンスを見せるなど、大きな効果が出ているように思われる。ハミルトンの表情は当然ながら明るい。

「この位置にいられて本当に嬉しい」とハミルトンは言う。

「今週末は本当に難しかった。通常はFP1を走れなくても問題ないけど、今回は大きな影響があった」

「FP2では（トップから）1秒以上遅れていたし、あまり感触が良くなかった。それはFP3でも同じで、コンマ4、5秒の差があったから『おいおい、どうやってそんなペースで走れるんだ』と思っていた」

「それでFP3と予選の間にサーキットを離れたんだ。戻ってきたらQ1でトップタイムだった。バランスが良くて、すごく快適に走れていると分かった」

「Q2はトラフィックで少し難しかったし、彼ら（メルセデス勢）は素晴らしいラップを決めた。ジョージにはおめでとうと言いたい。でも自分たちも明日に向けて戦える良い位置にいる。レースはこれからだ」

ルクレールがQ3でクラッシュして10番手に終わったこともあり、フェラーリにとって2年ぶりの優勝はハミルトンに託されたと言える。またハミルトン自身にとっても、優勝すれば2024年ベルギーGP以来2年ぶりだ。