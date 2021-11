フランク・ウイリアムズの逝去に、F1関係者から追悼コメント続々。一時代築いた功績を称える

ウイリアムズF1チームの創設者であり、前チーム代表であるフランク・ウイリアムズが、11月28日に79歳でこの世を去った。多数のチャンピオンを輩出してきた名門チーム創設者の死に、F1関係者から多くの追悼のコメントが寄せられている。

■F1CEO ステファノ・ドメニカリ

「今朝、クレア・ウイリアムズは最愛の父サー・フランク・ウイリアムズがこの世を去ったという、悲しい報せを私に知らせてくれた。彼は我々のスポーツにおける真の偉人であり、その人生における最も困難なチャレンジを乗り越え、コース内外で勝利を目指し日々戦っていた」

「F1ファミリーでも多くの尊敬を集め愛されていた方を失った。とても残念だ。彼の信じられないほどの功績やその個性は、我々のスポーツに永遠に刻まれることだろう。この悲しいときに、私の想いはウイリアムズ家と彼の友人たちと常に共にある」

■FIA会長 ジャン・トッド

「非常に悲しい報せだ。サー・フランク・ウイリアムズはF1の歴史において忘れることのない印象を残している。彼はパイオニアであり、並外れた、かつ模範的な人物だった。FIAコミュニティ全体を代表し、我々の想いは彼の家族や友人、ウイリアムズ・レーシングと共にあると言おう。安らかに。我が友よ」

■ウイリアムズF1ドライバー ジョージ・ラッセル

「今日、僕らはチームを創設した男に別れを告げた。サー・フランクは本当に素晴らしい人だった。僕は彼と共有した笑顔をいつまでも憶えている。彼はただの上司という以上の存在で、ウイリアムズ・レーシングの家族や他の多くの人達のメンターであり友人でもあった」

「彼のためにレースをできたこと、彼が残した素晴らしい、そしてチームの心と魂で永遠に行き続けるレガシーに一部でも関われたことを、本当に光栄に思っている。サー・フランク、どうか安らかに。今までありがとう」

■ウイリアムズF1ドライバー ニコラス・ラティフィ

「どうか安らかに。サー・フランク・ウイリアムズ」

「とても悲しい報せで、僕らのスポーツとチームにとって、大きな喪失だ。彼の名の下で、世界の舞台で走ることができたことを心から光栄に思っている。僕らはチームを再興させるため、ハードにプッシュし続ける」

■元ウイリアムズF1広報 アン・ブラッドショー

「私のレーシングファミリーといえば常にウイリアムズでした。ですからフランクの訃報を訊いたときの悲しみは、言葉にできません。私のボスであり友人であり、長年にわたってインスピレーションを与えてくれました。クルマやレーシングドライバー達と共にいるとき、彼は常に笑顔でした。安らかに」

■マクラーレンCEO ザク・ブラウン

「我々はこのスポーツにおける真のヒーローであり、スポーツを越えて多くのインスピレーションを与えてきた人物を失った。サー・フランクは特別なF1のレガシーを築いただけではなく、逆境を克服する人間の決意の力を示していた。彼の家族、そしてウイリアムズチームにお悔やみを申し上げる」

またマクラーレン全体としても次のように声明を発表している。

「マクラーレン全体として、サー・フランク・ウイリアムズに敬意を表する」

「彼は真のレーサーであり、情熱や創意工夫、コミットメントを体現した存在だった。計り知れない逆境の中で、サー・フランクは恐るべきチーム、そして恐るべき競争相手を作り出した。ウイリアムズの名前はF1の歴史に刻まれ、彼の死と喪失は関係者だけでなく、世界の全ての人が感じるだろう」

「彼のご家族、そして共に働いたすべての人に、哀悼の意を表します」

■アルピーヌCEO ローラン・ロッシ

「我々は今日、このスポーツにおけるレジェンドを失った。サー・フランク・ウイリアムズという名は、F1の歴史に永遠に刻まれ、我々にインスピレーションを与えるだろう」

「ゼロからのスタートを切った彼の情熱、そしてハードワークと類まれな才能ががこのスポーツにおいて最も驚くべき物語を生み出した。運命の残酷さに面しても彼の勇気と立ち直る力は変わらず、我々の称賛を集め続けた」

「全ルノーファミリーが、我々が共にした時間を憶えている。特に、共に成し遂げた4回のドライバーズタイトルと、5回のコンストラクターズチャンピオンシップ優勝だ」

「アルピーヌ、そしてルノー全体として、クレアとウイリアムズ家全員、そして彼の名を冠し続けているチームに、哀悼の意を表する」

Ayrton Senna, discusses his first run in the Williams FW08C with team owner Frank Williams

Photo by: Sutton Images