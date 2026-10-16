FIA F2

F2行きの噂が加速する坪井翔、所属先はハイテックではない？ トヨタと欧州チームの提携はどうなる

坪井翔の来季FIA F2参戦の噂が加速する中、加入するチームはこれまでトヨタが提携してきたハイテックではないだろうという話が聞こえ始めている。

戎井健一郎

編集: 2026/10/16 11:28

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写真：: Motorsport.com / Japan

2026年シーズンも終盤となり、FIA F2とFIA F3では2027年シーズンの参戦ドライバーが次々アナウンスされている。この時期ともなると、すでに契約を済ませており、あとは“発表待ち”というドライバーも多いことだろう。

そんな中で、坪井翔が来季F2に参戦するという噂は急速に広まりを見せている。今季はスーパーGT・GT500での4連覇がかかっており、スーパーフォーミュラでもタイトル獲得経験がある坪井。既にハースF1チームのTPC（旧型マシンテスト）も国内外でこなしているトヨタの絶対的エースが、ついに欧州のシングルシーター選手権に挑戦する手はずで話が進んでいるようだ。

トヨタは昨年から育成カテゴリーにおいてハイテックと協力関係にあり、今季はFIA F2で宮田莉朋が、FIA F3で中村仁がハイテックに所属した。そのため、坪井のF2参戦が実現した場合も、ハイテックに所属するのが最も自然だ。同チームは既にジョシュア・デュルクセンの来季起用を発表しているが、未発表のF2シートがひとつ残っている。

しかしながら、坪井の所属先はハイテックではなくプレマのようだという噂が関係者間でも出るようになった。時を同じくして、来季中村が残留すると考えられるFIA F3では、ハイテックの来季ラインアップがマイケル・シン、りー海夏澄、キアヌ・アル・アズハリの3名で確定。これらの状況から、トヨタが提携チームをハイテックから変更するのではと見る向きもある。

motorsport.comは加地雅哉TGRグローバルモータースポーツディレクターを直撃し、上記の提携先変更の噂と、今後の欧州ジュニアカテゴリー活動における方針についてコメントを求めたところ、彼は次のようにコメントした。

「我々の育成方針、ドライバーの育成状況、各チームの状況などを総合的に見て、どこのチームに誰がお世話になるかというのを決めているだけです」

「互いの共感の下で一緒にやっていけるチームと今後も一緒にやっていくということですね」

ハイテックとの提携を継続するか否かについては明言しなかった加地ディレクターに、いずれにせよ今後も特定のチームと提携をする方向がベターと考えているかと尋ねたところ、こう答えた。

「そうですね。ただケースバイケースだとは思っています」

「もちろん、包括的に一緒にやれるのがベターだとは思っているので、今後もそういう道を探っていきたいと思いますが、状況によって変わる部分もあると思いますので、一義的に決めつけることなく進めていきたいと考えています」

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