ニューウェイ設計の1200馬力モンスターマシン、レッドブルRB17がついに初走行！　角田裕毅もドライブ「いつかサーキットで走らせたい」

7月9日（木）から行なわれている2026年のグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードは、F1のレースウィークエンドと被っていないこともあり、多くのF1ドライバーやレジェンドが参加。様々なマシンでデモランを実施した。レッドブルのリザーブドライバーである角田裕毅もそのひとりであった。

角田がドライブしたのは、レッドブル・アドバンスド・テクノロジーズが手掛けるスーパーカー『RB17』だ。

このマシンは、現在はアストンマーティンF1チームに所属するエイドリアン・ニューウェイの設計によって作られたサーキット専用モデルであり、最高出力1200馬力を誇るモンスターマシン。“2シーター仕様のF1マシン” とも呼ばれるRB17は2年前のグッドウッドで初公開されたが、公の場で走行するのは初であった。

このRB17にはデザイナーであるニューウェイ本人も乗り込み、V10エンジンのサウンドを轟かせた。ニューウェイ曰く、このマシンはアクティブサスペンションが作動していないなど完全な状態ではないようだが、2020年にスタートしたこの構想がようやく形となったことを喜んでいた。

角田は走行を終えて次のように語った。

「楽しかったです。僕が今まで聴いた中でも最高のエンジンサウンドです」

「このクルマはしっかりとしたレーシングカーといった感じで、空力や全てが揃っています。かなりの値段がするので、クルマを壊さないように走っていましたが、いつかサーキットで走らせたいですね」

RB17 写真: Red Bull Content Pool

また角田曰く、RB17は非常に高性能なマシンである一方で、アマチュアからプロまで幅広い層が楽しむことができる1台になっているという。「僕もシミュレータで乗りましたが、どのカテゴリーでも楽しめるような感覚があります」と彼は言う。

そして今回のグッドウッドでのもうひとつの目玉が、マクラーレンが2027年のル・マン24時間に送り込むハイパーカー『MCL-HY』お披露目だ。すっかりお馴染みとなったパパイヤイエローで塗られたこのマシンをドライブしたのは、昨年マクラーレンでF1ワールドチャンピオンに輝いたランド・ノリスだ。

その他、マリオ・アンドレッティやエマーソン・フィッティパルディといったF1界のレジェンドだけでなく、7度のMotoGPチャンピオンのバレンティーノ・ロッシ、ル・マン24時間最多優勝を誇るトム・クリステンセンなど、様々なカテゴリーを代表するスターたちが集結しているグッドウッド。4日間のイベント期間中には、上記のような最新鋭のマシンだけでなく、往年のレーシングカーの姿も楽しむことができる。