フレデリック・バスール代表、アルファロメオ／ザウバーからの離脱決定「スタッフ全員を誇りに思う」

Listen to this article

Listen to this article

アルファロメオ/ザウバー代表のフレデリック・バスールが、1月をもって現在のチームを離れることが発表された。

バスールは、2017年7月からザウバーに加入。2019年からはネーミングライツを取得したアルファロメオとして5シーズン半に渡りチームを率いてきた。就任当時は不振に陥っていたチームだったが、2022年シーズンは2012年以来となるコンストラクターズランキング6位を獲得した。

またバスールはCEOとして、新パワーユニットレギュレーションが導入される2026年からF1に参画するアウディとのパートナーシップ締結に関しても重要な役割を果たしてきた実績を持つ。

ただバスールとしては、アウディのワークスチームとして臨む2026年からのシーズンよりも、F1で最も有名なスクーデリアを率いることに魅力を感じたようだ。

チームは声明の中で次のように語り、バスールに敬意を表しつつ、彼の離脱を惜しんだ。

「フレデリック・バスールは、新たなパートナーや成長を続けるスタッフ、そして近い未来に訪れるとあるメーカーのワークスチームとしての明るい未来によって強化されてきたチームを去る」

「彼は友人として、指導者として、そして部下からベストを引き出すことができるボスとしてチームを去るのだ」

「そしてチームの歴史が新たな章を迎える時、ヒンウィルの本拠地で彼が見せた笑顔とジョークが恋しくなるだろう」

「ありがとう、フレッド(編注:バスールの愛称)。グッドラック。我々はあなたがどこへ行こうとも応援している」

Vasseur led Alfa to sixth in the constructors' standings this year

Photo by: Alfa Romeo