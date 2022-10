F1連覇のフェルスタッペン「チャンピオン1回目より2回目のほうが美しい！」

Listen to this article

Listen to this article

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、第18戦日本GPで勝利し、更にライバルのシャルル・ルクレール(フェラーリ)がペナルティで3位に降格となったことで、2022年のF1世界チャンピオン獲得を決めた。2021年はルイス・ハミルトン(メルセデス)と最終戦までもつれ込む接戦だったが、2022年は圧倒的な強さを見せ、4レースを残して連覇を果たすことができた。

フェルスタッペンは2022年のチャンピオン獲得について、初めて獲得した昨年と比べても、さらに美しいものだと感じているという。

「僕は最初の1回というのはいつでも、少しエモーショナルなモノだと思っている。でも、2回目はおそらくそれ以上に美しい」

そうフェルスタッペンは語った。

日本GPで彼は今季12勝目を達成。年間最多勝利記録の13勝に迫っており、チームとしても2013年以来のコンストラクターズタイトル獲得を目前にするなど、今年のレッドブルは非常に強力なパフォーマンスを示している。

「今シーズンは勝利だけじゃなく、素晴らしいレース、そしてチームワークを発揮してきた。僕らはコンストラクターズ争いをリードしているから、そこに集中して、タイトルを確実なものにしたい」

「だから、今年は特別な年になっている。こんな年はめったにないから、よく覚えておかないとね」

After initial confusion, Max Verstappen celebrated his second world title with Red Bull.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images