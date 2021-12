F1第22戦アブダビGPで、2021年シーズンのチャンピオンに輝いたレッドブルのマックス・フェルスタッペン。彼は来る2022年シーズンには、王者の証であるカーナンバー1番を使用する意向を示している。

タイトルを争うフェルスタッペンとルイス・ハミルトン(メルセデス)が最終戦に同ポイントで挑むという、F1史上類を見ない激しさとなった2021年の争い。最終戦アブダビGPはハミルトンが優位にレースを運んでいたが、終盤のクラッシュによるセーフティカー出動をキッカケにフェルスタッペンが逆転勝利。7度の王者を下して、フェルスタッペンが初のF1王者となった。

F1王者となったフェルスタッペンには、来シーズンに向けてあるチャンスが生まれた。それは「カーナンバー1番」の使用だ。フェルスタッペンは数週間前に、もしチャンピオンになった場合には、これまでの33番ではなく、2022年は”カーナンバー1番”を使用するつもりがあると語っていた。

そして実際に王者となったフェルスタッペンが、改めて来季のカーナンバーについて尋ねられると、彼は1番を使用するつもりだと語った。

「ああ、僕はそれで走るつもりだ」と、フェルスタッペンは言う。

「何回そのチャンスがあるのか分からないだろう? もしかしたら人生で唯一のチャンスかもしれない」

「その番号は、最高の数字だと思う。僕は絶対それをマシンに付けるよ」

F1におけるカーナンバー1番が最後に使用されたのは、2014年。前年王者となったセバスチャン・ベッテルが、1番を使用している。偶然にも、同じレッドブルのドライバーだ。

Vettel was the last F1 driver to use #1 back in 2014

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images