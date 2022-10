“鈴鹿大好きおじさん”セバスチャン・ベッテル、また鈴鹿で走るためなら「1戦限りでも真剣に検討する」

Listen to this article

アストンマーチンのセバスチャン・ベッテルは今シーズン限りでF1を引退するため、7日から行なわれる第18戦日本GPが、最後の鈴鹿サーキットでのF1レースとなる。しかし、チャンスがあれば引退後に”鈴鹿で1回限り”のF1復帰もやぶさかでないようだ。

ベッテルは2009年に鈴鹿デビューを果たすと、通算4勝をマーク。表彰台もその他に4回獲得するなど、鈴鹿では素晴らしい成績を残してきた。

そんな鈴鹿サーキットは、ベッテルがお気入りのコースとして語る場所のひとつでもある。

6日(木)の記者会見に出席したベッテルは、最後の鈴鹿戦ということもあり、今週末に向けては他の場所と比較しても「少し違った感じがある」と、鈴鹿ラストランに向けて感傷的になっていることも認めていた。

F1引退後、大好きな鈴鹿サーキットを再び走れるよう、将来日本のカテゴリーに挑戦することに興味はあるのかとmotorsport.comに尋ねられると、ベッテルは「絶対に無いってことはないけどね」と答えた。

「言うまでもなく、僕はこのトラックを走るのが大好きだ。ここはいつでも情熱的で、とても生き生きしていると感じられる」

「将来、どんなタイプのクルマが出てくるか様子を見てみよう。もしかするとこの先のレースで彼ら(F1ドライバー)から、体調を悪くしてしまう人が出るかもしれない」

「病気になって欲しいわけじゃないよ! でも、いつでも鈴鹿でのレースに復帰しても構わない」

「でももちろん、将来がどうなるかは分からない。今のところプランは無いんだ。ただ日本ではエキサイティングなレースがいくつもあると思う。先は分からないけど、様子を見てみよう」

なおベッテルは”1レース限り”で復帰するという考えについては、真剣なモノだと認めている。

「ああ。もし誰かが、1レースのためにドライバーと契約を喜んで結んでくれるならね!」

「F1ドライバーが喜んで席を譲るような人間じゃないのは承知の上だ。でも僕はそれを真剣に検討するだろうね」

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB7 Renault, celebrates his second world championship with his team at the 2011 Japanese GP

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images