アラン・プロストにとって、フェラーリに在籍していた1991年は、彼のキャリアの中でも最悪のシーズンだったと言える。シーズン終了を待たずにチームを解雇され、しかもデビュー年以来の”未勝利シーズン”となったからだ。

1990年のプロストは、マクラーレン・ホンダのアイルトン・セナと、激しいタイトル争いを演じた。しかし日本GPのスタート直後にふたりは接触。両者リタイアとなったことで、セナが自身2度目のタイトルを決めた。

フェラーリはタイトル奪還をかけ、1991年シーズンに挑んだ。しかし同年のマシンは、マクラーレン ・ホンダだけではなく、ウイリアムズにも劣るモノ。ネルソン・ピケのベネトンも1勝を挙げた中、フェラーリは結局未勝利でシーズンを終えることになった。

1990年には5勝を挙げたプロストは、結局5回の表彰台(最高位2位)を獲得するのが精一杯だった。

Photo by: Motorsport Images

第15戦に組まれていた日本GP終了後、4位に終わったプロストは、次のように語ったと言う。

「ドライブするのが恐ろしい、トラックのようだった。喜びはまったくないよ」

プロストがそう語った原因は、ショック・アブソーバーの故障だった。それによりステアリングは信じられないほど重くなっていたようだ。つまり、マシンを揶揄したモノではなかった。

しかしフェラーリは、プロストのこの発言に迅速の反応。アデレードでの最終戦を前に、プロストをチームから追いやったのだ。

プロストはチームを良くするために、コース以外の部分でも、チームにもっと関与したいと考えていた。しかし結局は「政治的な理由」により解雇されたと、プロストは信じている。

プロスト更迭に伴い、チームはテストドライバーであるジャンニ・モルビデリに白羽の矢を立てた。当時フェラーリエンジンを搭載するミナルディのマシンでF1に参戦していたモルビデリは、友人と休暇を楽しんでいる時に、代役でフェラーリに乗るという知らせを受けた。

当時のモルビデリは23歳。BMSダラーラとミナルディから、まだ18レースにしか参戦していなかった。そんな彼が、フェラーリに乗る……しかもイタリア人……そのプレッシャーの大きさはいかばかりだっただろうか?

Photo by: Ercole Colombo

「テストでは、アラン・プロストやナイジェル・マンセルと一緒に仕事をする必要があった。これは若いドライバーにとっては夢のようなモノだった」

そうモルビデリは当時のことを語る。

「プロストは僕のアイドルだった。そしてある日、僕はフェラーリで、彼の代役を務める必要があったんだ……」

「僕は20代前半だった。当時のF1は、今のように若い段階で参戦できるようなモノではなかったから、素晴らしい経験だった。フェラーリでレースをするというのは、僕にとっては素晴らしいことだった」

「僕はポート・ダグラスで休暇を楽しんでいた。そしてミナルディではなく、フェラーリに乗るという連絡を受けた。レースの週末の前の火曜日、夜の11時頃だったと思う」

Helmets of former Ferrari drivers Alain Prost, Jean Alesi, and Gianni Morbidelli, Ferrari

Photo by: Sutton Images