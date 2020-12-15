ヤス・マリーナ・サーキットで行なわれるF1若手ドライバーテストに参加する全ドライバーのリスト。
アブダビ若手ドライバーテスト：全ラインアップ
|
チーム
|
ドライバー1
|
ドライバー2
|
メルセデス
|
ストフェル・バンドーン
|
ニック・デ・ブリーズ
|
レッドブル
|
セバスチャン・ブエミ
|
ユーリ・ヴィップス
|
ルノー
|
フェルナンド・アロンソ
|
周冠宇
|
フェラーリ
|
ロバート・シュバルツマン
|
アントニオ・フオコ
|
アルファタウリ
|
角田裕毅
|
佐藤万璃音
|
アルファロメオ
|
ロバート・クビサ
|
カラム・アイロット
|
ハース
|
ミック・シューマッハー
|
ウイリアムズ
|
ジャック・エイトケン
|
ロイ・ニッサニー
Read Also:
コメントを読み込む
この記事について
|シリーズ
|F1
|執筆者
|Luke Smith
Trending 今日
【F1アブダビ若手ドライバーテスト】参加ドライバーリスト
シェア
コメント
Trending
2020/10/29
F1 Imola: onboard with Marc Gene in the F2007
2020/10/20
F1ポルトガルGP：トラックガイド
2020/10/05
【動画】ホンダ「F1参戦終了」発表記者会見
2020/09/09
Onboard with Fisichella at Mugello
スライドショー
Load audio player