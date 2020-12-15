F1
F1
R
F1
ポルトガルGP
25 10月
イベントは終了しました
概要 リザルト
R
F1
エミリアロマーニャGP
01 11月
イベントは終了しました
概要 リザルト
R
F1
トルコGP
15 11月
イベントは終了しました
概要 リザルト
R
F1
サクヒールGP
06 12月
イベントは終了しました
概要 リザルト
全て見る:
スケジュール リザルト スタンディング
チケット
サインイン

Motorsport Network

TV チケットを購入 ストア

アプリをダウンロード

© 2020 Motorsport Network. All rights reserved.
TV チケットを購入 ストア
F1 / 速報ニュース

【F1アブダビ若手ドライバーテスト】参加ドライバーリスト

シェア
コメント
【F1アブダビ若手ドライバーテスト】参加ドライバーリスト
執筆:
, Grand prix editor

ヤス・マリーナ・サーキットで行なわれるF1若手ドライバーテストに参加する全ドライバーのリスト。

アブダビ若手ドライバーテスト：全ラインアップ

チーム

ドライバー1

ドライバー2

メルセデス

ストフェル・バンドーン

ニック・デ・ブリーズ

レッドブル

セバスチャン・ブエミ

ユーリ・ヴィップス

ルノー

フェルナンド・アロンソ

周冠宇

フェラーリ

ロバート・シュバルツマン

アントニオ・フオコ

アルファタウリ

角田裕毅

佐藤万璃音

アルファロメオ

ロバート・クビサ

カラム・アイロット

ハース

ミック・シューマッハー

  

ウイリアムズ

ジャック・エイトケン

ロイ・ニッサニー

Read Also:

アロンソのアブダビ若手ドライバーテスト参加は、チームが”やる気”に応えた結果？

前の記事

アロンソのアブダビ若手ドライバーテスト参加は、チームが”やる気”に応えた結果？

次の記事

アロンソ、アブダビテストはあまり重要じゃない？「復帰の準備はある程度できている」

アロンソ、アブダビテストはあまり重要じゃない？「復帰の準備はある程度できている」
コメントを読み込む

この記事について

シリーズ F1
執筆者 Luke Smith

Trending 今日

【F1アブダビ若手ドライバーテスト】参加ドライバーリスト
F1 F1 / 速報ニュース

【F1アブダビ若手ドライバーテスト】参加ドライバーリスト

ガスリー、最終戦は8位も”満足”「開幕前は、数回しか入賞できないと思っていた」
F1 F1 / 速報ニュース

ガスリー、最終戦は8位も”満足”「開幕前は、数回しか入賞できないと思っていた」

やっぱりこの音じゃないと！　アロンソ、ルノーR25での“本気の”デモランに大興奮
F1 F1 / 速報ニュース

やっぱりこの音じゃないと！　アロンソ、ルノーR25での“本気の”デモランに大興奮

「楽しめるレースだった」フェルスタッペン、タイヤ破裂の再来恐れるも完勝
F1 F1 / 速報ニュース

「楽しめるレースだった」フェルスタッペン、タイヤ破裂の再来恐れるも完勝

アブダビに轟いたルノーV10の爆音。リカルド「やっぱりF1に音は重要」
F1 F1 / 速報ニュース

アブダビに轟いたルノーV10の爆音。リカルド「やっぱりF1に音は重要」

最終戦完勝も、ホンダ田辺TD「気持ち的にはまだまだメルセデスには敵わなかった」
F1 F1 / 速報ニュース

最終戦完勝も、ホンダ田辺TD「気持ち的にはまだまだメルセデスには敵わなかった」

ハミルトン、アブダビGPの完敗で感じた”予感”「来季はレッドブルとの激戦が待っているはず」
F1 F1 / 速報ニュース

ハミルトン、アブダビGPの完敗で感じた”予感”「来季はレッドブルとの激戦が待っているはず」

「メルセデスへの“叱咤”」トト・ウルフ代表、アブダビGPでの完敗に厳しい表情
F1 F1 / 速報ニュース

「メルセデスへの“叱咤”」トト・ウルフ代表、アブダビGPでの完敗に厳しい表情

最新ニュース

アロンソ、アブダビテストはあまり重要じゃない？「復帰の準備はある程度できている」
F1 F1 / 速報ニュース

アロンソ、アブダビテストはあまり重要じゃない？「復帰の準備はある程度できている」

【F1アブダビ若手ドライバーテスト】参加ドライバーリスト
F1 F1 / 速報ニュース

【F1アブダビ若手ドライバーテスト】参加ドライバーリスト

アロンソのアブダビ若手ドライバーテスト参加は、チームが”やる気”に応えた結果？
F1 F1 / 速報ニュース

アロンソのアブダビ若手ドライバーテスト参加は、チームが”やる気”に応えた結果？

ハミルトン、アブダビGPの完敗で感じた”予感”「来季はレッドブルとの激戦が待っているはず」
F1 F1 / 速報ニュース

ハミルトン、アブダビGPの完敗で感じた”予感”「来季はレッドブルとの激戦が待っているはず」

Trending

1
F1

【F1アブダビ若手ドライバーテスト】参加ドライバーリスト

15min
2
F1

ガスリー、最終戦は8位も”満足”「開幕前は、数回しか入賞できないと思っていた」

20時間
3
F1

やっぱりこの音じゃないと！　アロンソ、ルノーR25での“本気の”デモランに大興奮

1d
4
F1

「楽しめるレースだった」フェルスタッペン、タイヤ破裂の再来恐れるも完勝

1d
5
F1

アブダビに轟いたルノーV10の爆音。リカルド「やっぱりF1に音は重要」

7時間

最新ニュース

アロンソ、アブダビテストはあまり重要じゃない？「復帰の準備はある程度できている」
F1

アロンソ、アブダビテストはあまり重要じゃない？「復帰の準備はある程度できている」

【F1アブダビ若手ドライバーテスト】参加ドライバーリスト
F1

【F1アブダビ若手ドライバーテスト】参加ドライバーリスト

アロンソのアブダビ若手ドライバーテスト参加は、チームが”やる気”に応えた結果？
F1

アロンソのアブダビ若手ドライバーテスト参加は、チームが”やる気”に応えた結果？

ハミルトン、アブダビGPの完敗で感じた”予感”「来季はレッドブルとの激戦が待っているはず」
F1

ハミルトン、アブダビGPの完敗で感じた”予感”「来季はレッドブルとの激戦が待っているはず」

レッドブル、来季のラインアップは”クリスマス”までに決定「今回のアルボンは力強かった」
F1

レッドブル、来季のラインアップは”クリスマス”までに決定「今回のアルボンは力強かった」

最新のビデオ

F1 Imola: onboard with Marc Gene in the F2007 01:24
F1
2020/10/29

F1 Imola: onboard with Marc Gene in the F2007

F1ポルトガルGP：トラックガイド 01:45
F1
2020/10/20

F1ポルトガルGP：トラックガイド

Sergio Pérez en el simulador vuelta en Portimao 01:40
F1
2020/10/17

Sergio Pérez en el simulador vuelta en Portimao

【動画】ホンダ「F1参戦終了」発表記者会見 58:06
F1
2020/10/05

【動画】ホンダ「F1参戦終了」発表記者会見

Onboard with Fisichella at Mugello 03:10
F1
2020/09/09

Onboard with Fisichella at Mugello

ニュースレターを購読する

motorsport.comアプリ

シリーズ

Motorsport Network

お問い合わせ

© 2020 Motorsport Network. All rights reserved.