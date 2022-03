ニコラス・ラティフィは、開幕戦バーレーンGPのフリー走行からタイムが今ひとつ伸びてこないウイリアムズは、プレシーズンテストでのトラブルからさらに後れを取るだろうと予想している。

バーレーン・インターナショナル・サーキットを舞台に行なわれる2022年シーズン開幕戦バーレーンGP。金曜日のフリー走行1回目では、ラティフィが13番手、チームメイトのアレクサンダー・アルボンが15番手だった。夜に行なわれた2回目では、ふたりは最後尾の19番手、20番手に沈んだ。予選日のフリー走行3回目でもアルボンが17番手、ラティフィはタイムを出していない角田裕毅(アルファタウリ)の上19番手だった。

昨シーズンはジョージ・ラッセル(元ウイリアムズ/現メルセデス)の活躍もあり、チームは3シーズンぶりにポイント獲得。ベルギーGPでは2位表彰台を手にした。新レギュレーション導入の2022年シーズンはさらなる飛躍の年として、元レッドブルドライバーのアルボンを迎え臨んだ。

しかし、バーレーンで行なわれたプレシーズンテスト2回目ではブレーキから出火するトラブルに見舞われ、走行日がほぼ丸1日潰れるなど苦戦。チームはライバルに対して後れを取っていることを把握していたようだ。

「この前のテストの後、こういうことになるって分かっていたんだ」とFP2後にラティフィは語った。

「正直なところ、もっと遅れているかと思っていたくらいだ。でも、簡単にタイムを削ってパフォーマンスを向上できるエリアはいくつかある」

「その点ではポジティブだけと思うけど、現状僕らはチームの望む位置にいないし、マシンの改良が必要なエリアや、足かせになっている部分も分かっている」

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images