F1 アメリカGP

キャデラック、マシントラブル続発も原因把握に苦労？ 9回目リタイアのボッタス明かす「学ぶことは多い」

バルテリ・ボッタスはF1アメリカGPでもリタイアに終わったが、キャデラックとして抱えている問題の根本を理解するのに苦労していると語った。

Benjamin Vinel Ronald Vording

公開日時: 2026/10/29 8:03

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

写真：: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

キャデラックのバルテリ・ボッタスはF1アメリカGPをマシントラブルからリタイアした。今季、彼はマシントラブルによるリタイアを数多く経験しているが、チームとして原因の把握に苦しんでいる部分があるという。

ボッタスは今シーズン、ここまでに9回のリタイアを記録。うち8回がマシントラブルとなっており、アメリカGPではパワーユニット関連の問題が疑われている。

新規参戦のキャデラックは、信頼性とパフォーマンスの両方で改善が求められている状況にある。しかしその解決は2027年シーズンの新型を待たなくてはならないかもしれない。

「完走できないのはいつだって残念だ。でも、エンジン側から、物理的に何かがおかしいと思えるような音がしていた」

ボッタスはそう語る。

「これだけ多くの問題があるシーズンを評価するのは不可能だと思う」

「問題なのは、何が起きているのか、僕たち自身が十分に理解できていないこともあるという点だ。つまり、まだまだ学ぶべきことがたくさんあるということだ」

「外部からは見えにくい課題も多い。例えば、ブレーキのマネジメントにどれだけの労力を費やさなければならないかなど、いろいろなことがある。一方で、さっきも言ったように、原因を特定できずに苦戦している問題もあるんだ」

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

それでも、アメリカGPではキャデラックの2台がアストンマーティンやウイリアムズと接近して走る場面もあった。

最終的にはペレスがアストンマーティンのフェルナンド・アロンソらから20秒遅れでのフィニッシュになったが、これも大きな改善といえた。リタイアに終わったとはいえ、ペレスと近い位置を走っていたボッタスとしても「ペースの面で、ほかのマシンにかなり近づけている場面があったのは、ポジティブなことだった」と感じられているようだった。

なおアメリカGPでキャデラックが普段よりも競争力を発揮できた理由について、ペレスとボッタスの考えは少し異なっている。

ペレスは「サーキットの特性に大きく左右されると思う」と語っており「レース中にこれほど他のマシンに近い位置にいられたのは驚きだった」と述べた。

一方でボッタスはこう語る。

「今日は雲が出ていたことがプラスに働いたと思う。少し涼しかったし、僕たちは気温が高い状況ではあまり調子が良くないと分かっているから、それが多少は助けになった」

「正直なところ、ここではもっと苦戦すると思っていた。だから、今回の結果はある意味ポジティブだ。次のメキシコGPでは、もう少し良くなることを期待している」

次戦メキシコシティGPでは、ダウンフォース不足の影響が抑えられる可能性があるが、その一方で天候に関しては予選・決勝の時間帯で気温26度の快晴という予報となっている。

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