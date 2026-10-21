FIA F3

中村紀庵ベルタがFIA F3ポストシーズンテストで初日トップタイム記録。中村仁はプレマから参加……日本勢は計4人

FIA F3のポストシーズンテスト初日は、中村紀庵ベルタがトップタイムを記録した。

戎井健一郎

公開日時: 2026/10/21 2:04

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Jin Nakamura, Hitech

写真：: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

9月にマドリードで行なわれたレースで2026年シーズンが終了したFIA F3。10月20日には同じくスペインのヘレス・サーキットでポストシーズンテストがスタートし、計30名のドライバーが参加した。

今回のテストには、4人の日本勢がエントリーしている。

ウイリアムズ育成で、今季のフォーミュラ・リージョナル欧州選手権で3位となった中村紀庵ベルタは、来季所属するトライデントからの出走。今季はARTグランプリからF3に参戦したりー海夏澄はハイテックへの移籍が決まっており、当然ながらテストにもハイテックから参加した。

上記2名は既に来季のF3参戦が発表済だが、他にも今季ランキング4位となったホンダ育成の加藤大翔がARTグランプリから、同14位だったトヨタ育成の中村仁がプレマ・レーシングからエントリーしている。このことから、加藤はARTに残留、中村はハイテックからプレマに移籍してF3に継続参戦する可能性が高いと考えられる。

今季はF2、F3共にハイテックにドライバーを送り込んだトヨタだが、来季は両カテゴリーでプレマと手を組むのではと噂されてきた。加地雅哉TGRグローバルモータースポーツディレクターはmotorsport.comの取材に対し、「我々の育成方針、ドライバーの育成状況、各チームの状況などを総合的に見て、互いの共感の下で一緒にやっていけるチームと今後も一緒にやっていく」とコメントしていたが、ヘレスではGazoo Racingのロゴを纏ったプレマのマシンが走行した。

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初日のトップタイムにつけたのは、中村紀庵。1分31秒169というタイムで、今季チームチャンピオンに輝いたカンポス・レーシングのマッティア・コルナギとエルネスト・リベラを僅差で上回った。加藤もトップ10入りを果たし6番手タイム、りーは18番手、中村仁は23番手だった。

強豪トライデントからの参戦となる中村紀庵は、テスト初日を「とても実りの多い1日」と振り返った。

「この新しいマシンについて、多くのことを学んでいましたし、F3へのステップアップは非常に大きいので、今日は勉強することの多い1日になりました」

「明日もそうですし、来週のバルセロナでも同じことが言えると思います。でも、ここで走るのは本当に楽しかったです」

「サーキットは最高ですし、とても楽しいです。強いブレーキングが必要なところもあれば、高速コーナーもあって、難しい部分もあります。マシンへの理解を深め、そのドライビングを身につけるには良い環境です」

「各チームがそれぞれ異なる項目や走行プランに取り組んでいますが、僕たちにとってはポジティブな1日だったと思います。ペースも決して悪くありません。ただ、改善すべき点や取り組むべき課題はまだたくさんあるので、引き続き前進していくだけです」

F3マシンはタイヤを適正な作動温度まで持っていき、ピークのパフォーマンスを引き出すのはかなり難しく、テスト初日はそこに苦労したと語る中村紀庵。ただチャンピオン争いの常連であるチームには優秀なドライバーたちによる質の高いデータが揃っており、そこからしっかり学んでいきたいと述べた。

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